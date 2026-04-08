Москва стала центром развития электротранспорта в России

Парк электромобилей в столице вырос в 150 раз с 2015 года

Парк электромобилей в столице вырос в 150 раз с 2015 года и сегодня достигает 40,4 тыс. единиц. Москва закрепила за собой статус лидера по внедрению инновационных видов транспорта.

По данным аналитического агентства «Автостат», в России зарегистрировано более 140 тыс. электрокаров и подключаемых гибридов, из которых более 65 тыс. – чистые электромобили. Значительная часть этого парка сосредоточена в Москве благодаря развитой инфраструктуре и системе преференций.

Правительство Москвы последовательно реализует программу поддержки электротранспорта. Основные направления:

• зарядная инфраструктура: 4 специализированных зарядных хаба и порядка 10,7 тыс. электрозарядных станций (ЭЗС). Из них более 375 станций установлены в рамках проекта «Энергия Москвы»;

• экономические льготы: владельцы электромобилей освобождены от транспортного налога и имеют право на бесплатную парковку;

• инвестиционная привлекательность: город привлекает частных инвесторов к установке зарядных комплексов.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности::

«Сегодня наблюдается глобальная тенденция перехода на экологичные виды транспорта. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2030 году более 40% мирового автомобильного рынка будут занимать электромобили.

Москва – один из мировых лидеров по использованию инноваций в транспортной сфере. Парк электромобилей в столице стремительно растет, и город поддерживает этот тренд, планомерно расширяя зарядную инфраструктуру».

Развитие зарядной инфраструктуры и популяризация электромобилей – часть экологической стратегии города.

