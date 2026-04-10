Стоимость проезда по МСД проиндексирована с 10 апреля

Проезд по МСД остается бесплатным 70% времени суток в будни

10 апреля 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням увеличена на 4 рубля и теперь составляет 19 рублей за участок, ранее сообщали в канале Департамента транспорта в MAX.

После введения в эксплуатацию новых отрезков МСД улучшилась связанность районов, а маршруты для водителей стали еще удобнее. Спрос на диаметр растет – это ведет к перераспределению транспортных потоков и повышению интенсивности движения на некоторых участках. К примеру, на Кантемировской улице (от Варшавского шоссе до Каспийской улицы) среднесуточный трафик вырос на 6 тысяч машин, что на 13% больше, чем до открытия этого участка.

Тенденция явно идет к увеличению загруженности трассы. Учитывая, что главная цель – сохранить пропускную способность МСД и обеспечить горожанам предсказуемое время поездок, тариф необходимо менять.

Чтобы диаметр по-прежнему выполнял свои функции, с 10 апреля 2026 года на 4 рубля (с 15 до 19 рублей за участок) была проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Проезд остается бесплатным 70% времени суток в рабочие дни, а также по выходным и праздникам. Плата за транзитный проезд (950 рублей) не изменилась.

Для удобства автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если машина въехала и выехала с участка в платное время. Например, проезд будет бесплатным, если автомобиль заехал на участок в 6:55, а выехал в 7:30, либо заехал в 10:55, а выехал в 11:30.

Стоимость всех совершенных за сутки поездок по МСД суммируется, после чего в течение 5 дней выставляется единый платёж за все проезды по трассе за день.

Оплачивать проезд рекомендуется только через официальные ресурсы: на сайте msd.mos.ru, через приложение «Парковки России», на Госуслугах, в приложениях «Яндекс Карты», «Навигатор» и «2ГИС», а также в банковских приложениях, где указаны данные об автомобиле.