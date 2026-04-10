Новый флагман Haval: что о нем известно

В Китае раскрыли все характеристики нового Haval H10

В Китае раскрыли детали о новом флагманском внедорожнике Haval H10, готовящемся к выходу на рынок. По сути, это полноразмерный гибридный SUV, чьи габариты и технические параметры заставляют присмотреться к нему всерьёз.

Официальное название модели станет известно 10 апреля – между HX и H10 выбирали сами пользователи. Но техническая часть уже не секрет. Автомобиль построен на платформе GWM One и впечатляет размерами: длина без запасного колеса – 5138 мм, а колесная база достигает трёх метров. Для сравнения, он на 28 см длиннее, чем представленный в России Haval H9. С полным запасным колесом на двери багажника длина и вовсе переваливает за 5,2 метра.

Технические особенности и оснащение

Под капотом базовой версии – турбомотор 1,5 литра на 167 лошадиных сил, а более мощный вариант получит двухлитровый агрегат на 238 сил. Главная же изюминка – гибридная система Hi4 нового поколения с мощным электромотором на задней оси. Ранее в GWM заявляли, что его отдача составит 367 л.с. Всю гибридную установку питает довольно крупная железо-фосфатная батарея ёмкостью 42,8 кВт·ч.

На одном электричестве этот крупногабаритный внедорожник, по данным каталога, способен проехать от 176 до 180 километров. Когда батарея разряжена, расход топлива составит 6,6-6,8 литра на сотню в зависимости от мотора. Максимальная скорость заявлена на уровне 190-200 км/ч. Снаряженная масса начинается от 2,5 тонн, а полная масса гибридных версий может превышать 3,1 тонны.

Оснащение говорит о высоком уровне: на крыше заметен сенсор LiDAR, впереди – радары миллиметрового диапазона, а по кузову расставлены камеры кругового обзора. Внедорожник будет предлагаться исключительно на 20-дюймовых дисках.