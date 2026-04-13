ЛУКОЙЛ начинает летний автомобильный сезон с «Чисто.Весной» в хорошей компании

14–16 апреля на всех АЗС ЛУКОЙЛа состоится экологическая акция с участием звёзд, клиентов и сотрудников компании

Автозаправочные станции ЛУКОЙЛа в третий раз станут центром экологической активности благодаря масштабной акции «Чисто.Весна – в хорошей компании!». Накануне старта эко-марафона в соцсетях вышел креативный анонс.

«Чисто.Весна» станет одной из самых массовых инициатив по защите окружающей среды в стране. В честь 35-летия ЛУКОЙЛа на всех трёх тысячах АЗС сети стартует акция «Создаём новый лес: 35 тысяч деревьев». Все купленные в мобильном приложении АЗС «ЛУКОЙЛ» саженцы высадят в национальном парке «Смоленское поозёрье». Статистика будет отображаться на специальном счётчике, установленном на стадионе «ЛУКОЙЛ АРЕНА». А первый куст сирени посадит легенда Спартака, чемпион России Артём Ребров.

В числе других звёздных гостей акции на АЗС в Москве ожидаются футболисты женской и мужской команд ФК «Спартак-Москва», гонщики «ЛУКОЙЛ Рейсинг Тим», актёр театра и кино Павел Табаков, актриса юмористического жанра Елена Борщёва и бодибилдер, участник шоу «Титаны» Валерий Юшкевич.

В Санкт-Петербурге в экологической акции примет участие Фома Калинкин, чемпион мира по экстремальным трюкам на мотоцикле (стантрайдингу), в Пермском крае — участники шоу «Голос. Дети», в Уфе — Анвар Нургалиев, башкирский и татарский эстрадный певец, заслуженный артист Республики Татарстан.

Клиенты ЛУКОЙЛа смогут внести свой вклад в развитие социального предпринимательства в стране в рамках беспроигрышной лотереи «Больше, чем покупка». На «Чисто.Весна» чемпионы «ЛУКОЙЛ Рейсинг Тим» помогут подготовить автомобиль к началу тёплого сезона, познакомят с фирменной линейкой масел ЛУКОЙЛа.

