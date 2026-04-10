Назван лидер рынка электрокаров в России

«Автостат»: продажи новых электромобилей в РФ выросли на 22,5% в первом квартале

Продажи новых электромобилей в России продолжают набирать обороты. По данным агентства «Автостат», за первые три месяца 2026 года в стране было зарегистрировано 2272 новых электрокара. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, прирост составил 22,5%.

Безоговорочным лидером в этом сегменте стал отечественный бренд Evolute. На его долю пришлось 922 проданных машины, а это ни много ни мало 40,6% от всего рынка электромобилей. В пятерку самых популярных марок также вошли Geely (233 шт.), Xiaomi (186 шт.), Zeekr (175 шт.) и Avatr (159 шт.).

Динамика продаж по брендам

Правда, радужные цифры есть не у всех. Zeekr и Avatr, в отличие от конкурентов, показали падение продаж на 75% и 18% соответственно. Зато у Evolute динамика просто взрывная – за год объёмы выросли более чем в 5,5 раз. Вообще, доля всех «электричек» на общем рынке новых легковых машин пока невелика и составляет 0,9%, но это всё равно на 0,1 процентного пункта больше, чем было год назад.

Рейтинг самых популярных моделей

Что касается конкретных моделей, то здесь тоже царствует Evolute. Его компактный кроссовер i-JOY стал абсолютным хитом с результатом в 803 проданных экземпляра. Эта одна модель обеспечила 35,3% всех продаж электромобилей в стране за квартал. На втором месте расположился Geely EX5 (205 шт.), а на третьем – ещё одна модель от Evolute, i-SKY (103 шт.).

Любопытно, что в топ-5 сразу ворвался новичок – седан Xiaomi YU7, который разошёлся тиражом в 102 штуки. А вот прошлогодний лидер, Zeekr 001, опустился на пятую строчку с результатом в 89 машин.