Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперты поставили в точку в вопросе прогрева современных моторов
Ford Explorer Van
10 апреля
Представлена интересная модификация американского внедорожника: подробности
Ford Explorer превратили в грузопассажирский...

Представлена интересная модификация американского внедорожника: подробности

Ford Explorer превратили в грузопассажирский фургон с ценой 4,2 млн рублей

Ford Explorer теперь можно купить в Великобритании в необычном амплуа – как грузопассажирский фургон. По сути, это всё тот же американский кроссовер, но с радикально переделанным салоном для перевозки вещей.

Ford Explorer Van
Ford Explorer Van

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Как отвезти всё необходимое на дачу и не схлопотать штраф
Штраф за езду без ОСАГО теперь будут выписывать...
Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки

Инженеры просто убрали задний ряд сидений, а пространство за передними креслами отгородили прочной полимерной перегородкой. В итоге получился почти плоский пол и вместительный отсек объёмом 1235 литров, куда можно загрузить до 650 килограммов. Чтобы мелкий груз не катался по салону, предусмотрели крючки и съёмные перегородки. Снаружи же изменения почти незаметны – разве что на задних дверях появились защитные панели для стёкол.

Можно заказать и дополнительные опции. Например, один из пакетов включает в себя набор янтарных фар для крыши, передка и кормы. Другой предлагает полезные мелочи вроде чехлов на сиденья, полноразмерного запасного колеса, дополнительного багажного ящика в салоне и защитной сетки на заднее стекло.

Под капотом у базовой версии – один электромотор мощностью 282 лошадиные силы. Такой Explorer способен тащить прицеп массой до тонны и проезжать на одном заряде около 600 километров. Если этого мало, за доплату предлагают полноприводный вариант с двумя моторами и отдачей в 335 л.с. – его буксировочная способность уже 1,2 тонны.

Стоить такой коммерческий кроссовер будет от 40 282 фунтов стерлингов, что по нынешнему курсу равно примерно 4,2 миллиона рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото: Ford
Количество просмотров 6
10.04.2026 
Фото: Ford
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Ford Explorer (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Explorer  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Привет!Странно как то!У нас это роскошь!А в штатах на таких сараях бабушки пенсионерки за хлебом в гипермаркеты гоняют!А виной всему самое лучшее транспортное налогообложение!Да и зарплаты у нас самые большие в Европе!Нам весты в три- дорого зато втюхивают!И уже прям в наглую просят за это один миллион рублей!
+30