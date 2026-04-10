Представлена интересная модификация американского внедорожника: подробности

Ford Explorer превратили в грузопассажирский фургон с ценой 4,2 млн рублей

Ford Explorer теперь можно купить в Великобритании в необычном амплуа – как грузопассажирский фургон. По сути, это всё тот же американский кроссовер, но с радикально переделанным салоном для перевозки вещей.

Ford Explorer Van

Инженеры просто убрали задний ряд сидений, а пространство за передними креслами отгородили прочной полимерной перегородкой. В итоге получился почти плоский пол и вместительный отсек объёмом 1235 литров, куда можно загрузить до 650 килограммов. Чтобы мелкий груз не катался по салону, предусмотрели крючки и съёмные перегородки. Снаружи же изменения почти незаметны – разве что на задних дверях появились защитные панели для стёкол.

Можно заказать и дополнительные опции. Например, один из пакетов включает в себя набор янтарных фар для крыши, передка и кормы. Другой предлагает полезные мелочи вроде чехлов на сиденья, полноразмерного запасного колеса, дополнительного багажного ящика в салоне и защитной сетки на заднее стекло.

Под капотом у базовой версии – один электромотор мощностью 282 лошадиные силы. Такой Explorer способен тащить прицеп массой до тонны и проезжать на одном заряде около 600 километров. Если этого мало, за доплату предлагают полноприводный вариант с двумя моторами и отдачей в 335 л.с. – его буксировочная способность уже 1,2 тонны.

Стоить такой коммерческий кроссовер будет от 40 282 фунтов стерлингов, что по нынешнему курсу равно примерно 4,2 миллиона рублей.