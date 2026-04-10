В России зафиксирован небывалый рост продаж электромобилей: кто в лидерах?

Продажи электромобилей в России выросли на 23% за первые 3 месяца 2026 года

Рынок электромобилей в России продолжает демонстрировать впечатляющую динамику, несмотря на все внешние вызовы. По итогам первого квартала 2026 года продажи машин на электротяге выросли почти на четверть, достигнув отметки в 11,2 тысячи единиц. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было реализовано 9,1 тысячи таких автомобилей.

Аналитики «Автостата» отмечают, что основным драйвером этого роста стали именно новые машины, а не подержанные. Продажи новых электрокаров подскочили на 37%, в то время как сегмент б/у, наоборот, просел на 7%. Получается, интерес смещается в сторону современных моделей с гарантией и полным пакетом сервиса.

Кто же лидирует в этом забеге? Безоговорочными фаворитами остаются китайские бренды. На первом месте – Zeekr, который продал за три месяца 2,3 тысячи машин. Вторую строчку уверенно занимает Li Auto с результатом в 1,8 тысячи проданных электромобилей. Замыкает тройку лидеров американская Tesla, чьи модели нашли 1,7 тысячи новых владельцев. Причём интересно, что спрос на продукцию Илона Маска вырос в 2,7 раза, хотя компания официально не представлена в стране.

Если смотреть на общую картину, то на долю новых электрокаров сейчас приходится 58% всего рынка, а подержанных – 42%. Это говорит о постепенном формировании устойчивого спроса на современные технологии. Покупатели, судя по всему, готовы инвестировать в новинки, которые предлагают больше возможностей и комфорта.

География продаж тоже показательна. Почти половина всех купленных в этом году электромобилей – 48% – была зарегистрирована в Москве. Ещё 12% пришлось на Московскую область, а 7% – на Санкт-Петербург. В общем-то, это ожидаемо: именно в крупных мегаполисах лучше развита зарядная инфраструктура и выше экологическая сознательность жителей.

Что будет дальше? Эксперты прогнозируют, что тренд на рост сохранится, особенно с учётом планов по локализации производства некоторых китайских марок в России. Правда, многое будет зависеть от экономической ситуации и развития сети зарядных станций за пределами столичного региона. Пока что без этого массового перехода на электротягу не получится.