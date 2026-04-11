Hyundai Santa Fe 2027 года получит революционную технологию: подробности

Hyundai представит гибридную систему с электромотором на задней оси для Santa Fe

Hyundai Motor Group готовит серьёзное обновление для своего флагманского кроссовера. По данным южнокорейского издания Chosun Biz, следующее поколение Hyundai Santa Fe, ожидаемое в 2027 году, получит принципиально новую гибридную силовую установку.

Hyundai Santa Fe 2027

Суть инновации – в расположении электромотора. Вместо привычной схемы, где электродвигатель интегрирован с коробкой передач и работает на переднюю ось, инженеры перенесут его назад. Электромотор будет напрямую приводить в движение задние колёса, фактически превращая гибридную версию в машину с полным приводом по требованию. Движение на чистой электротяге станет возможным, причём не только на малых скоростях в городе, но и на трассе.

Зачем такие сложности? Во-первых, это обещает более эффективное использование энергии. Традиционный гибрид с передним электромотором вынужден постоянно «таскать» за собой вес и механические потери всей трансмиссии, даже когда машина катится накатом или тормозит двигателем. Новая же система, по задумке, позволит отключать привод на переднюю ось в определённых режимах, снижая сопротивление и экономя топливо.

Hyundai Santa Fe 2027

Во-вторых, это вопрос динамики и управляемости. Распределение крутящего момента между осями будет мгновенным и точным, что улучшит разгон и курсовую устойчивость, особенно на скользком покрытии. По сути, это шаг к тому, чтобы сделать гибридные версии не только экономичными, но и по-настоящему драйверскими.

Новинку планируют внедрять поэтапно. Первым её получит именно большой кроссовер Santa Fe, а затем технологию распространят и на другие модели концерна, включая, вероятно, Kia и Genesis. Это часть масштабной стратегии Hyundai Motor Group, которая к 2030 году намерена инвестировать в разработку электромобилей и гибридов около 18 миллиардов долларов.

Интересно, что подобный подход с отдельным электромотором на задней оси уже применяется некоторыми премиальными брендами, например, в гибридных системах Mercedes-Benz. Однако для массового сегмента, в котором работает Santa Fe, это будет довольно свежим решением. В общем-то, корейцы явно хотят не догонять, а задавать тренды, предлагая покупателям более совершенные и технологичные силовые установки.