Volkswagen ID.Aura T6
12 апреля
Volkswagen опубликовал фото своего первого кроссовера на китайской платформе
Volkswagen представил семейный кроссовер...
Tiggo 7L
12 апреля
Новый Tiggo 7L представлен в Китае по цене от $10 900
Tiggo 7L – удлиненный кроссовер с мощными...
Toyota Venza
12 апреля
Toyota и Hyundai зарегистрировали в РФ свои товарные знаки: о чем это говорит?
Hyundai зарегистрировал в РФ товарный знак...

«Семерка» BMW меняется до неузнаваемости: что покажут в Пекине?

BMW представила в Пекине обновленный флагманский седан i7 с новой батареей и радикальным дизайном

В рамках автосалона в Пекине компания BMW официально представит рестайлинговую версию своего флагманского электромобиля. По данным издания Autocar, седан i7 подвергся не просто косметическим правкам, а получил целый комплекс серьёзных обновлений, начиная с дизайна и заканчивая технической начинкой.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Скорость на «платках» увеличат!
Кроссовер Lada Azimut испытали морозами, солью...
Volkswagen обновил Taigun — «бюджетный Tiguan» для...

Самым заметным изменением, конечно, стала радикально переработанная передняя часть. Дизайнеры оснастили модель новой, ещё более массивной решёткой радиатора, которая теперь доминирует в облике автомобиля. Вообще, внешность машины стала гораздо более выразительной и, пожалуй, спорной.

Рекомендуем
Почему вазовскую Ниву назвали именно так?

Но главные новшества скрыты под кузовом. Инженеры сосредоточились на модернизации силовой установки, ключевым элементом которой стала новая высоковольтная батарея. Её точные характеристики – ёмкость, химический состав или запас хода – пока не раскрываются, однако ожидается, что обновление принесёт заметный прирост в эффективности и динамике.

Показ в Китае выглядит совершенно логичным шагом, ведь этот рынок давно стал критически важным для продаж премиальных электромобилей. Обновлённый i7 должен укрепить позиции BMW в жёсткой конкурентной борьбе с местными и глобальными производителями.

Источник:  Autocar
Лежнин Роман
Фото:BMW
12.04.2026 
