Электрификация отменяется? Volkswagen сворачивает выпуск популярного электрокара
Volkswagen официально прекратил сборку полностью электрического кроссовера ID.4 на своём американском заводе в Чаттануге. Вместо этого мощности переориентируют на выпуск более привычных машин с ДВС, а именно – следующего поколения кроссовера Atlas.
При этом купленные ранее электромобили останутся в продаже, пока не закончатся складские запасы. По оценкам компании, их должно хватить примерно до 2027 года.
Это решение – часть общей тенденции. Многие традиционные автопроизводители сейчас откатывают свои громкие заявления о скором и полном переходе на электричество. Реальность оказалась сложнее: спрос растёт не так быстро, как прогнозировали, а государственная поддержка в США, наоборот, снизилась – например, федеральная налоговая льгота в $7500 для многих моделей была отменена.
Проблемы модели Volkswagen ID.4
Запущенный в 2020 году, ID.4 изначально задумывался как доступный семейный электрокроссер с ценником около 45 тысяч долларов. Правда, первые версии столкнулись с критикой из-за сырого программного обеспечения, что серьёзно тормозило продажи до выхода обновлённой модели в 2023-м.
Динамика спроса в Штатах оказалась очень неровной. После всплеска в 2023 году (более 37 тысяч проданных машин) в следующем году продажи рухнули больше чем наполовину. Частичное восстановление на треть случилось лишь в 2025-м, но 22 тысячи автомобилей – это всё равно далеко от прежних пиков.
Глобальные продажи и будущее завода
На мировом уровне картина выглядит спокойнее. По итогам 2025 года концерн отчитался о поставках примерно 382 тысяч электромобилей, что лишь незначительно меньше показателя предыдущего года. Однако для американского производства ID.4 этого оказалось недостаточно.
Сам завод в Теннесси не закроется. Уже летом там начнётся производство нового Atlas, а первые автомобили поступят к дилерам осенью. Сотрудников с линии ID.4 планируют перевести на другие участки, а часть работников получит предложение о досрочном выходе на пенсию.
Компания настаивает, что не уходит с американского рынка, а просто меняет приоритеты в сторону более массовых и доступных моделей. В перспективе это может означать появление нового, более дешёвого компактного внедорожника, созданного специально для США.
Между прочим, в Volkswagen не исключают, что когда-нибудь на североамериканский рынок может вернуться и обновлённая версия ID.4. Но конкретные сроки и детали этого потенциального возвращения пока держат в секрете.
