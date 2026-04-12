Китайские гибриды готовы бросить вызов самой Toyota: у них есть свой козырь

Chery, Changan и Geely представят совершенно новые гибридные системы в 2026 году

Китайские автопроизводители Chery, Changan и Geely объявили о планах по выпуску новых гибридных силовых установок, которые появятся на серийных моделях уже в 2026 году. Их заявленные характеристики, по мнению экспертов, могут поставить под угрозу доминирование Toyota в этом сегменте.

Традиционный подход японского гиганта строится на планетарном редукторе, который создаёт механическую связь между двигателем внутреннего сгорания и электромотором. Это позволяет ДВС почти всегда работать в самом экономичном режиме, а электрическую тягу подключать лишь при необходимости. Правда, такая схема накладывает ограничения на мощность самого электродвигателя.

Китайские инженеры пошли другим путём, выбрав последовательно-параллельную архитектуру в паре со специально разработанными трансмиссиями. Здесь бензиновый мотор часто выступает в роли генератора для батареи или подключается как вспомогательная сила. Похожую идею реализовала Changan в своей системе Blue Core, где 2-литровый ДВС умеет переключаться между несколькими режимами. Электромотор же включается в работу при старте, на высоких скоростях или когда нужно резко ускориться.

Преимущества новой архитектуры

Подобная конструкция открывает простор для роста мощности электрической составляющей. У некоторых китайских разработок она доходит уже до 245 лошадиных сил. При этом средний расход топлива остаётся на удивление низким – всего около 2-3 литров на сотню километров. Такие цифры, к примеру, показывает гибрид i-HEV от Geely.

Chery экспериментирует с другими решениями, готовя системы с аккумуляторами ёмкостью 5 кВт·ч. Это фактически стирает границу между классическими гибридами и подключаемыми гибридными моделями, расширяя возможности для движения на чистой электротяге.

Лежнин Роман
Фото: Changan
12.04.2026 
