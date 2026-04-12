Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тесла готовит самый доступный электрокар. Что о нём уже известно?

Reuters: Tesla разрабатывает компактный электрический кроссовер длиной 4,28 м

Tesla работает над совершенно новой моделью – компактным электрическим кроссовером, который должен стать самым дешёвым предложением в линейке бренда. По данным агентства Reuters, это будет отдельная разработка, а не упрощённая версия Model Y или Model 3.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Скорость на «платках» увеличат!
Кроссовер Lada Azimut испытали морозами, солью...
Volkswagen обновил Taigun — «бюджетный Tiguan» для...

Три источника издания подтвердили, что производство планируют развернуть на гигантском заводе компании в Шанхае. Хотя точные сроки запуска пока не ясны, в этом году машину вряд ли увидят – проект находится на ранней стадии обсуждения с поставщиками.

Новый кроссовер окажется значительно меньше и легче нынешней Model Y. Его длина составит около 4,28 метра против более чем 4,7 метра у «игрека». Массу тоже планируют снизить примерно до 1,5 тонн, что почти на полтонны меньше.

Чтобы добиться низкой цены, инженеры, по всей видимости, пойдут на компромиссы. Вместо двух моторов, скорее всего, будет установлен один. Батарея тоже получит меньшую ёмкость, а значит, и запас хода у новинки окажется скромнее по сравнению со старшими моделями.

Впрочем, именно доступность – главная цель этого проекта. Компании нужно нарастить объёмы продаж, и компактный электрокар, по сути, должен стать для этого основным инструментом, выйдя на более массовый сегмент рынка.

Источник:  Reuters
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Tesla
Количество просмотров 26
12.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tesla Model 3 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Tesla Model 3  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Автопилот суперский, управляется отлично
Недостатки:
У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.
Комментарий:
Себе всё равно возьму, но в лизинг.
0