Тесла готовит самый доступный электрокар. Что о нём уже известно?

Reuters: Tesla разрабатывает компактный электрический кроссовер длиной 4,28 м

Tesla работает над совершенно новой моделью – компактным электрическим кроссовером, который должен стать самым дешёвым предложением в линейке бренда. По данным агентства Reuters, это будет отдельная разработка, а не упрощённая версия Model Y или Model 3.

Три источника издания подтвердили, что производство планируют развернуть на гигантском заводе компании в Шанхае. Хотя точные сроки запуска пока не ясны, в этом году машину вряд ли увидят – проект находится на ранней стадии обсуждения с поставщиками.

Новый кроссовер окажется значительно меньше и легче нынешней Model Y. Его длина составит около 4,28 метра против более чем 4,7 метра у «игрека». Массу тоже планируют снизить примерно до 1,5 тонн, что почти на полтонны меньше.

Чтобы добиться низкой цены, инженеры, по всей видимости, пойдут на компромиссы. Вместо двух моторов, скорее всего, будет установлен один. Батарея тоже получит меньшую ёмкость, а значит, и запас хода у новинки окажется скромнее по сравнению со старшими моделями.

Впрочем, именно доступность – главная цель этого проекта. Компании нужно нарастить объёмы продаж, и компактный электрокар, по сути, должен стать для этого основным инструментом, выйдя на более массовый сегмент рынка.