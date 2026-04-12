На рынок вышел новый добротный кроссовер Geely дешевле 2 млн рублей

Geely начала приём заказов на кроссовер Galaxy M7 с ценами от 1,57 млн рублей

Geely Galaxy M7 теперь можно предзаказать в Китае, причём эта модель изначально создавалась как глобальная. Цены на компактный кроссовер начинаются с 139 800 юаней, что примерно равно 1,57 млн рублей, а за топовую комплектацию просят 156 800 юаней (около 1,76 млн рублей).

Geely Galaxy M7

Под капотом новинки работает гибридная силовая установка Thor EM. Она сочетает бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра и электромотор. Вместе они выдают суммарную мощность в 238 лошадиных сил. Заявленный запас хода по циклу CLTC выглядит фантастически – целых 1730 километров.

На одной только электротяге машина способна преодолеть до 225 километров. Когда батарея садится, расход топлива, по данным производителя, составляет всего 3,35 литра на сотню. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку: с 30 до 80 процентов он восполняется всего за четверть часа.

Внутри салона доминирует огромный 15,4-дюймовый экран, работающий под управлением системы Flyme Auto 2. Управлять мультимедиа помогает продвинутый голосовой помощник, созданный на базе искусственного интеллекта. В список опций входят панорамная стеклянная крыша, аудиосистема с 23 динамиками и многоцветная атмосферная подсветка.

Автопилот и системы помощи водителю тоже не подкачали. Кроссовер получил функцию навигационного помощника, которая сама выполняет перестроения на трассе. А система автоматической парковки, как утверждается, обучена распознавать и обрабатывать более трёх сотен различных сценариев.