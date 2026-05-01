Nissan обвинили в дискредитации популярного китайского бренда

Li Auto обвиняет Dongfeng Nissan в организации кампании по очернению

Li Auto публично обвинил конкурента в нечестной игре. Основатель компании Ли Сян заявил, что сотрудники совместного предприятия Dongfeng Nissan массово создавали поддельные профили в соцсетях, чтобы систематически распространять клевету о машинах его бренда.

По словам Ли Сяна, эти нанятые пользователи не прекращают работу: они плодят новые фейковые аккаунты, где размещают заведомо ложные и исключительно негативные отзывы о продукции Li Auto. Юридический департамент компании уже собрал весь необходимый массив доказательств, о чём и сообщил в прошлую субботу. Теперь документы готовят к передаче в правоохранительные органы для возбуждения дела против организаторов и непосредственных исполнителей.

Цель кампании, судя по обнародованным документам, на которые ссылается cnevpost.com, была вполне конкретной. Dongfeng Nissan, как утверждается, целенаправленно пыталось очернить гибридные кроссоверы Li L6 и Li i6. Эти модели считаются прямыми соперниками новинок от самого Dongfeng Nissan.

В ответ на обвинения генеральный директор подразделения электромобилей Dongfeng Nissan Ван Цянь выступил с заявлением в Weibo. Он подчеркнул, что бренд всегда строго соблюдал отраслевые нормы и является сторонником здоровой конкуренции. «Мы уважаем всех наших конкурентов, включая Li Auto», – добавил он.

Источник:  cnevpost. com
Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 201
01.05.2026 
Фото:Nissan
