Volkswagen прекратит выпуск популярного кроссовера

Volkswagen остановит сборку ID.4 из-за выпуска новой модели

Volkswagen ID.4 в США ждёт судьба, которая наглядно показывает расстановку приоритетов на рынке. По данным Carscoops, его производство на заводе в Чаттануге окончательно прекратят. Причина проста и прагматична: мощности нужны для более популярного и прибыльного трёхрядного кроссовера Atlas следующего поколения, который должен выйти в 2027 модельном году.

Цифры продаж объясняют это решение лучше любых слов. За весь 2025 год американцы купили чуть больше 22 тысяч электромобилей ID.4. Хотя это на 31% больше, чем годом ранее, результат всё равно выглядит бледно. Ведь за тот же период разошлось свыше 71 тысячи кроссоверов Atlas, который уже три года подряд остаётся второй по популярности моделью VW в Штатах. Спрос на электрокар, по сути, так и не оправдал ожиданий.

Volkswagen ID.4

В самой компании это решение прокомментировали сдержанно. По их словам, рынок электромобилей продолжает бросать вызов всей отрасли, требуя взвешенных решений. Чтобы сконцентрироваться на более востребованных автомобилях, сборку ID.4 в Чаттануге и решено свернуть. Хорошая новость для коллектива в том, что все 3,2 тысячи сотрудников завода не потеряют работу – их просто переведут на линии по производству Atlas, что гарантировано недавно подписанным контрактом с профсоюзом UAW.

Будущее модели ID.4 в Северной Америке

Volkswagen ID.4

Что же будет с самой моделью? Volkswagen официально подтверждает, что «новая версия ID.4 для североамериканского рынка в настоящее время планируется к производству». Правда, когда именно она появится и где её будут собирать, компания пока не уточняет.