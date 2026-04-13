Автодом на базе Волги можно купить за 2,7 млн рублей

В Москве продается автодом на базе ГАЗа «Трофим» за 2,69 млн рублей

На создание этого необычного автодома ушло целых три года. По сути, это полноценный кемпер, построенный на базе пикапа и готовый к длительным путешествиям. Как утверждает продавец, в нём есть всё, что обычно ждёшь от классического жилого фургона.

Внутри модуля нашлось место для четырёх спальных мест, отдельного санузла с душем и туалетом, а также системой горячего и холодного водоснабжения. На кухне и в уборной установлены раковины. Для комфорта в любую погоду работает отопитель Webasto, а энергию помогает экономить солнечная панель мощностью 500 ватт. Все окна, двери и люки уже защищены москитными сетками и снабжены шторками.

Конструкция и технические особенности

Габариты жилого модуля довольно компактны: 4100 мм в длину, 1930 в ширину и 1580 в высоту. Дизайнеры поработали и над интерьером кабины, которую переобшили бежевой экокожей. За основу самого пикапа «Трофим» были взяты решения от Волги ГАЗ-31105, а сборкой занималось предприятие «Гидропривод».

Сердцем автомобиля стал 2,4-литровый бензиновый двигатель Chrysler, выдающий 132 лошадиные силы. С ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач, а тормозная система усилена дисковыми механизмами всех колёс. Конструкция использовала полураму с усилителями, что позволяло адаптировать автомобиль под разные типы кузовов.

Колёсная база машины специально была увеличена на 400 миллиметров, достигнув 3190 мм. Для повышения грузоподъёмности инженеры установили заднюю подвеску на малолистовых рессорах, что позволило заявлять о полезной нагрузке до 800 килограммов. Пробег этого экземпляра составляет 75 тысяч километров.

Продавец оценивает готовый автодом в 2 690 000 рублей. Причём, что немаловажно, все внесённые изменения в конструкцию официально узаконены – в документах автомобиль проходит именно как автодом, а не переделанный пикап.