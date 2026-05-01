Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Китайские машины на бензине скоро станут редкостью

Профессор Мингао: Доля электрокаров и гибридов в Китае превысит 70% к 2030 году

Электромобили в Китае продолжают набирать обороты с такой скоростью, что традиционные машины с ДВС могут стать на дорогах Поднебесной скорее исключением. По прогнозу профессора и руководителя исследовательской группы передовых силовых установок университета Циньхуа Оуяна Мингао, уже к 2030 году на долю машин на новых источниках энергии – то есть электрокаров и гибридов – придётся более 70% всего авторынка страны. Причём внутри этой категории соотношение будет явно не в пользу гибридов: на семь «чистых» EV будет приходиться всего три подзаряжаемых гибрида с ДВС.

Динамика роста сегмента

К 2035 году доля электрокаров и гибридов вырастет до 80%, после чего этот показатель, по мнению аналитика, стабилизируется. А вот доля именно батарейных электромобилей внутри сегмента продолжит увеличиваться: к 2035 году она достигнет 80%, а к 2040-му и вовсе поднимется до 90%. Получается, что через 15-20 лет подавляющее большинство новых машин в Китае будет ездить исключительно на электричестве.

Основной аргумент в пользу такого сценария – банальная эффективность. Эксперт указывает, что электромобили используют энергию куда рациональнее: их коэффициент полезного действия примерно в 4 раза выше, чем у машин с классическим двигателем внутреннего сгорания. Проще говоря, они тратят меньше ресурсов на то, чтобы проехать то же расстояние.

Проблемы и перспективы новых технологий

Дополнительный толчок рынку могут дать прорывы в области аккумуляторов, например освоение технологии твердотельных батарей. Правда, пока эта сфера сталкивается с целым рядом нерешённых технических сложностей, которые мешают начать массовое производство. Известный специалист Оуян Мингао даже публично предостерег китайских автопроизводителей от использования перспективы твердотельных аккумуляторов в маркетинговых целях, пока технология не созрела. Он рекомендует внедрять её в серийные модели с максимальной осторожностью.

Источник:  CarNewsChina
01.05.2026 
