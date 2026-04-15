МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Подключаемые гибриды набирают популярность в России
Продажи новых подключаемых гибридов в России за первые три месяца 2026 года показали настоящий взлёт. По данным агентства «Автостат», основанным на информации АО «ППК», в страну было поставлено 13 566 таких машин. Это более чем вдвое – точнее, в 2,3 раза – больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
В реальности это означает, что доля PHEV на общем рынке новых легковушек за год резко подскочила: с 2,4% в первом квартале 2025-го до 5,1% в начале 2026-го. Проще говоря, теперь каждый двадцатый новый автомобиль в стране – это гибрид, который можно заряжать от розетки.

Бренд-лидером в этом сегменте стал Voyah, который реализовал 3 038 автомобилей и захватил 22,4% всего рынка подключаемых гибридов. Вслед за ним идёт Geely с результатом в 2 291 машину. Третье место занял отечественный Evolute, продавший 1 977 единиц, а четвёртое – прошлогодний лидер Lixiang с показателем 1 416 штук. Замыкает пятёрку Lynk & Co, отчитавшийся о 938 проданных гибридах.

Рейтинг самых популярных моделей PHEV

Абсолютным хитом продаж стала конкретная модель – кроссовер Voyah Free, которого в январе-марте разошлось 2 466 экземпляров. В тройку лидеров также вошли Evolute i-SPACE (1 977 шт.) и новичок от Geely – модель EX5 EM-i, сразу нашедшая 1 302 покупателя. Вообще, динамика здесь поразительная: половина моделей из текущей топ-десятки самых продаваемых PHEV год назад на российском рынке даже не присутствовала.

Общая доля гибридов и электромобилей на рынке

Как пояснил заместитель начальника отдела аналитики «Автостат» Дмитрий Ярыгин, если брать все гибриды вместе, а не только подключаемые, то их совокупная доля на рынке новых легковых авто в первом квартале достигла 8,1%. За год этот показатель вырос в полтора раза – с 5,4%. А если приплюсовать сюда ещё и чистые электромобили, то доля всех машин с электрической тягой в начале 2026 года составила уже 9%. Для сравнения, годом ранее она равнялась лишь 6,2%.

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
15.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0