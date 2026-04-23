Полный привод, большой салон, богатое оснащение — первые фото нового кроссовера

Появились первые фотографии кроссовера Nio ES9 на стенде Пекинского автосалона

Китайский электрокроссовер Nio ES9 2026 модельного года впервые попал в объективы журналистов прямо на стенде Пекинского автосалона. Снимки подтверждают, что у новинки собственный, отличный от других моделей бренда, дизайн.

Передняя часть машины высотой в целый метр сразу привлекает внимание. Тонкие дневные ходовые огни расположены чуть выше нижней кромки капота, а под ними – вытянутые проёмы для основной оптики и вентиляции. Причем ДХО здесь не простые: их поверхность состоит из 6826 микрограней, что создаёт эффект алмазного блеска. Под капотом инженеры предусмотрели дополнительный отсек для багажа объёмом 216 литров, способный выдержать до 100 килограммов.

Габариты модели впечатляют: длина 5365 мм, ширина 2029 мм, а высота – 1870 мм. Колесная база при этом составляет 3250 мм. В салоне установлено шесть раздельных кресел с кожаной обивкой. Технологическое оснащение и вовсе заставляет задуматься о будущем: помимо 15,6-дюймового сенсорного экрана, здесь есть тонкая 48-дюймовая панель во всю ширину торпедо, проекционный дисплей с дополненной реальностью и аудиосистема мощностью 3020 Вт с 47 динамиками. Напротив пассажиров второго ряда в потолок встроены два выдвижных 16-дюймовых экрана. В список опций также входят матричные лампы для чтения и стёкла с интеллектуальным затемнением, которые, судя по всему, сами регулируют прозрачность в зависимости от солнечного света.

Технические характеристики

Силовая установка у кроссовера – полноприводная, с двумя электромоторами. Передний развивает 245 лошадиных сил, а задний – 462 л.с., что в сумме даёт 707 сил. С таким табуном «под капотом» ES9 разгоняется до сотни всего за 4,3 секунды. Заявленный запас хода на одной зарядке достигает 620 километров.