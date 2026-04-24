В России появился лучший в мире семейный кроссовер: актуальные цены

Kia Sportage пятого поколения продается в РФ с ценами от 3,92 млн рублей

Серые дилеры наладили поставки рестайлингового Kia Sportage пятого поколения в Россию, хотя официально эта модель на нашем рынке так и не появилась. Напомним, мировая премьера кроссовера состоялась в Корее ещё в конце 2024-го, а теперь машины уже можно найти в продаже у частных компаний.

Самый дешёвый вариант обойдётся в 3 920 000 рублей. За эти деньги московский продавец обещает привезти под заказ переднеприводную версию в комплектации Style. Под капотом у неё атмосферный двигатель объёмом 2,0 литра, выдающий 150 лошадиных сил, и классический шестиступенчатый автомат.

Kia Sportage

Оснащение у такого Sportage, прямо скажем, щедрое. Внутри – два 12,3-дюймовых дисплея ( мультимедиа и приборная панель объединены в единый блок), кожаный мультируль, отделка салона кожей, климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска, трёхуровневый подогрев передних кресел и обогрев руля. Из современных «плюшек» – адаптивный круиз-контроль с функцией удержания дистанции, электрорегулировки сидений, камера заднего вида и парктроники.

4 050 000 рублей – такую цену просят за аналогичную 150-сильную машину в Кургане, причём её уже можно забрать из наличия. А вот в Оренбурге за 4 090 000 рублей продаётся кроссовер китайской сборки, выпущенный на совместном предприятии Beijing-Hyundai. У него совсем другой мотор – 1,5-литровый турбодвигатель Smartstream на 200 сил в паре с восьмиступенчатым автоматом.

Интерьер Kia Sportage

В Липецке нашли сразу две 200-сильных модификации китайской сборки по 4 250 000 рублей каждая. В Краснодаре минимальный порог входа для такого авто – 4 365 000 рублей. В Ростовской области Sportage оценивают в 4 370 000, а вот в столице даже за базовую 150-сильную версию с атмосферником готовьте минимум 4 570 000.

Что касается предложений по свежей версии, то тут цены разбегаются ещё сильнее. Самара – 4 650 000, Санкт-Петербург и Владимир – по 4 690 000, Казань и Пермь – 4 700 000. В Набережных Челнах просят 4 910 000, в Челябинске – 4 984 000, а в Новосибирске планка поднялась до 5 050 000 рублей. В Барнауле – 5 190 000, а в Рязани – и вовсе 5 550 000. Все перечисленные машины оснащены 150-сильным мотором и могут быть как передне-, так и полноприводными.

Кстати, именно этот Sportage не так давно признали лучшим семейным кроссовером на рынке эксперты британского издания WhatCar. Вместе с ним в топ попали Genesis GV60, Volvo XC40, BMW iX3, Kia EV6, Skoda Enyaq и ещё несколько моделей. Согласитесь, неплохая компания.

Напомним, обновлённый Sportage пятого поколения представили в Корее в ноябре 2024-го. Дизайн серьёзно переработали – он стал ближе к флагманским Sorento и EV9. С лица исчезли фирменные «бумеранги» ходовых огней, вместо них появилась более строгая вертикальная оптика, а решётка радиатора стала массивнее и прямоугольнее. Внутри, по заявлению производителя, главный упор сделали на «демократизацию» технологий: многие опции, которые раньше шли только в дорогих комплектациях, теперь стали базой.