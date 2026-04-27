«Газпромнефть-СМ» присоединилась к экологической акции «Вода России»

Волонтеры «Газпромнефть – смазочные материалы» вместе с представителями администрации Фрязино приняли участие во всероссийской экологической акции «Вода России».

Активисты провели комплексную уборку береговой линии озера Большое, подготовив одну из ключевых рекреационных зон наукограда к грядущему лету.

«Когда мы говорим о технологическом лидерстве, важно, чтобы оно проявлялось не только в качестве продукции, но и в отношении к территориям, где живут и работают наши сотрудники», – подчеркнул директор Московского завода смазочных материалов Александр Ярилов.

Акцию «Вода России» он назвал частью системной экологической работы компании. Целью проекта является защита и сохранение водных объектов. В этом году экологические мероприятия проходят одновременно во многих регионах страны.

«Партнерство с «Газпромнефть-СМ» — пример зрелого взаимодействия города и крупной промышленной компании», – заявил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Он также высоко оценил подход, когда ответственность за состояние городской среды разделяют и бизнес, и жители.

«Газпромнефть-СМ» является постоянным участником экологических инициатив во Фрязино. В городе находится одна из ключевых производственных площадок компании – современный промышленный комплекс по выпуску высокотехнологичной продукции для различных отраслей промышленности.

Фото:Валентина Хромова
27.04.2026 
