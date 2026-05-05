Какую экипировку выбрать для поездок на мотоцикле в жару? Советы эксперта
Столичные автопарки пополнились новыми электромобилями UMO 5

Новые электромобили UMO 5 уже поступили в парки такси и каршеринга в Москве

Новую линейку автомобилей UMO 5 запустили на базе МАЗ «Москвич» в феврале этого года.

Стратегическим партнером по технологиям и дистрибуции является «Яндекс».

Автомобиль под брендом UMO – это самый современный электрокар, оснащенный навигационными и мультимедийными сервисами от «Яндекса». Ранее модель использовалась в московском такси, а теперь появилась и в каршеринге. До конца текущего года планируется собрать 3000 таких электрокаров на производственных мощностях МАЗ «Москвич».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем такси и каршеринг удобными и доступными для жителей столицы. Обновление автопарка - один из ключевых факторов, который помогает поддерживать сервисы на высоком уровне. 

В столичные парки каршеринга поступили 50 новых электромобилей UMO 5, а в таксопарки — 40 таких машин, они доступны в тарифе «комфорт». Всего таксопарки столицы в ближайшее время получат 100 новых авто этой модели».

Электрокроссовер UMO 5 выпускают на заводе «Москвич» по полному циклу сборки. Это первая модель, оснащенная встроенным голосовым помощником Алиса на основе ИИ. С ее помощью водитель может регулировать стеклоподъемники, климат-контроль или прокладывать маршруты, не отвлекаясь от управления.

Автомобиль приводится в движение электродвигателем мощностью 204 л.с., поддерживающим четыре режима: «Эко», «Комфорт», «Спорт» и однопедальный. Запас хода составляет от 350 км в зимний период до 420 км – летом. Просторный интерьер обеспечен габаритами (4 535×1 870×1 650 мм) и колесной базой в 2750 мм.

Удобство посадки на задний ряд повышают двери, открывающиеся на 90°. Модель UMO 5 адаптирована для эксплуатации в России: расширенный зимний пакет включает усиленную антикоррозийную обработку и защиту шасси.

Источник:  Дептранс Москвы
Фото: Дептранс Москвы
05.05.2026 
