Водители электромобилей и электромотоциклов проедут парадом по Садовому кольцу

Максим Ликсутов анонсировал второй Электрофестиваль в Москве 27 июня 2026 года

Второй в истории Москвы Электрофестиваль состоится 27 июня. Как сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, главным событием станет парад владельцев электромобилей и электромотоциклов – колонна проедет по Садовому кольцу. Поддерживает мероприятие госкорпорация «Росатом».

Чтобы принять участие в заезде, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте и в день фестиваля приехать на своей электрической машине или мотоцикле. Сбор участников назначен с 10:00 до 11:45 на пересечении Большой Пироговской улицы и улицы Еланского. Старт колонны – ровно в полдень, с Зубовской площади.

Программа для зрителей тоже обещает быть насыщенной. Фестивальный городок откроет свои двери в 10 утра и будет работать до шести вечера. Плюс организаторы подготовили розыгрыш призов – разыгрывать будут электромотоцикл, электровелосипед и электросамокат. Для участия в розыгрыше нужно зарегистрироваться и лично присутствовать на фестивале. Обо всех деталях программы будет сообщено дополнительно .

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы активно развиваем электротранспорт в столице. Электрофестиваль – это праздник для тех, кто заботится об экологии и поддерживает современные технологии. Приглашаем владельцев электромобилей и электромотоциклов присоединиться к параду, а всех желающих – стать зрителями и поучаствовать в розыгрыше призов.