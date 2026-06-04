На крупном московском фестивале разыграют современный электротранспорт

Ликсутов: среди посетителей Электрофестиваля пройдет розыгрыш электротехники

27 июня в столице состоится второй по счёту Электрофестиваль. Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов поделился подробностями: гостей ждёт не только насыщенная программа и парад электрического транспорта, но и розыгрыш ценных призов.

Призы для посетителей Электрофестиваля

В качестве призов организаторы подготовили современную технику – мотоцикл, велосипед и самокат, работающие на электротяге. Правда, чтобы претендовать на них, нужно выполнить два условия.

Во-первых, зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля, указав свои ФИО, номер телефона и email. Во-вторых – лично прийти на мероприятие. Без физического присутствия участвовать в розыгрыше не получится.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем электротранспорт и проводим тематические мероприятия для жителей и гостей города. В прошлом году 1-й Электрофестиваль вызвал большой интерес, поэтому мы решили его повторить. Приглашаем всех желающих, даже если у вас нет электрического транспорта. Приходите посмотреть на парад, поучаствовать в розыгрыше и интересно провести время.

