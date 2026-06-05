Как проехать 730 км на гибриде без остановки на заправку? Новый рекорд России и БРИКС

Т-Банк и Esteo установили рекорд по самому протяженному автопробегу на гибридных Exlantix ET без дозаправки

Т-Банк Авто и премиальный бренд Esteo официально оформили сразу два достижения: самый длинный массовый заезд на гибридах без единой дозаправки признан рекордом как в России, так и среди стран БРИКС.

Мероприятие приурочили к открытию летнего фестиваля Т-Двор в Санкт-Петербурге, где Esteo выступил официальным автомобильным партнёром. Стартовала колонна 1 июня от московского офиса T-Space, а финишировала у Т-Хаба на Свердловской набережной. Дистанция в 730+ километров покорилась десяти гибридным кроссоверам Exlantix ET без остановок на подзарядку или заправку — ни капли бензина сверх бака, ни киловатта от розетки.

Рекорд зафиксировали в «Книге рекордов России», параллельно его зарегистрировал международный регистратор BRICS Record, который фиксирует выдающиеся достижения внутри объединения.

В составе экипажей ехали журналисты и блогеры, увлекающиеся технологиями, автопромом, финтехом и цифровыми сервисами. По пути они активно тестировали продуктовую линейку банка: платили через T-Pay на iPhone офлайн, заглядывали в раздел «Авто» для водителей, пользовались обновлёнными «Платежами» и смотрели, как всё это работает в боевых условиях дальней дороги.

Денис Мусиенко, генеральный директор Т-Банк Авто:

«Автомобиль давно перестал быть просто средством передвижения — вокруг него формируется целая экосистема повседневных действий: оплата топлива и проезда по платным дорогам, обслуживание, страховка, покупка и так далее. Для нас этот автопробег стал не только рекордом, но и большим полевым стресс-тестом того, как цифровые сервисы Т-Банка работают в реальном маршруте автомобилиста. Более 700 километров по трассе М-11 — это понятный сценарий для человека, который едет в другой город и хочет решать все задачи в одном месте: оплатить дорогу, воспользоваться банковскими сервисами, управлять автомобильными продуктами и не отвлекаться на лишние действия. Именно такую логику мы закладываем в Т-Банк Авто: технологии должны не усложнять путь, а делать его проще, спокойнее и удобнее».

Алексей Ледков, операционный директор автомобильного бренда Esteo:

«Установление официального рекорда России и стран БРИКС совместно с Т-Банком — это подтверждение технологического превосходства гибридной линейки Exlantix. Мы искренне гордимся нашими автомобилями, которые уже завоевали признание за выдающийся дизайн, бескомпромиссную безопасность уровня «5 звезд» Euro NCAP и исключительную надежность.

Esteo стремится предлагать клиентам лучшие решения на рынке, и масштабный пробег из Москвы в Санкт-Петербург наглядно доказал, что наши технологии способны расширять границы привычного комфорта и автономности».