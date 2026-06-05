Этот штраф за парковку могут получить только владельцы бензиновых машин
С начала 2026 года инспекторы Московской административной дорожной инспекции зафиксировали 850 случаев, когда автомобили с бензиновыми двигателями занимали места у зарядных станций для электромобилей. Любопытно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года таких нарушений стало меньше на 30 процентов.
Почему вообще это проблема? На парковках для «электричек» установлен знак «Остановка запрещена» – правда, с дополнительной табличкой, которая делает исключение только для электрокаров и подзаряжаемых гибридов.
Штраф за остановку под запрещающим знаком составляет 4,5 тысячи рублей.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать комфортную и безопасную инфраструктуру для владельцев электромобилей. Призываем водителей следовать правилам и освобождать зарядные станции в течении 15 минут после завершения зарядки. Так другие автомобилисты смогут беспрепятственно их использовать.
Если вы заметили, что место у зарядки электрокаров заблокировала машина с ДВС, сообщите об этом в МАДИ по телефону: +7(495)540-76-56.
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