Этот штраф за парковку могут получить только владельцы бензиновых машин

МАДИ: с начала 2026 года число нарушений правил парковки у ЭЗС снизилось на 30%

С начала 2026 года инспекторы Московской административной дорожной инспекции зафиксировали 850 случаев, когда автомобили с бензиновыми двигателями занимали места у зарядных станций для электромобилей. Любопытно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года таких нарушений стало меньше на 30 процентов.

Почему вообще это проблема? На парковках для «электричек» установлен знак «Остановка запрещена» – правда, с дополнительной табличкой, которая делает исключение только для электрокаров и подзаряжаемых гибридов.

Штраф за остановку под запрещающим знаком составляет 4,5 тысячи рублей.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать комфортную и безопасную инфраструктуру для владельцев электромобилей. Призываем водителей следовать правилам и освобождать зарядные станции в течении 15 минут после завершения зарядки. Так другие автомобилисты смогут беспрепятственно их использовать.

Если вы заметили, что место у зарядки электрокаров заблокировала машина с ДВС, сообщите об этом в МАДИ по телефону: +7(495)540-76-56.