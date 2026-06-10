Жара в Москве: воду раздают в метро, на вокзалах и даже на воде

В столице бесплатные бутылки с водой предлагают на 9 станциях метро и 7 вокзалах

Столицу накрыла волна зноя, и городские службы переходят на особый режим заботы о пассажирах.

Начиная с полудня пятницы, освежиться в дороге сможет любой желающий – инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров вышли на девять станций подземки. Бутылки с водой можно получить на «Измайловской», «Фили», «Багратионовской», «Кунцевской», «Филевском парке», «Студенческой», «Кутузовской», «Пионерской» и «Выхино».

К акции подключился и Ленинградский вокзал: там не только раздают бутилированную воду у информационной стойки, но и установили станции с безлимитным питьем на первом этаже – подходите со своей тарой.

Такая же щедрая раздача организована на всех крупных автостанциях, включая «Северные Ворота», «Центральный», «Красногвардейский», «Саларьево» и «Южные Ворота».

С двух часов дня сотрудники ЦППК встречают пассажиров с водой на семи вокзалах (от Ярославского до Павелецкого), а также на станциях и городских вокзалах МЦД «Площадь трех вокзалов», «Тушинская», «Железнодорожная», «Подольск» и «Раменское». Тем временем сотрудники МТППК работают на пригородной зоне Ленинградского вокзала и станции МЦД-3 «Зеленоград-Крюково».

Водители, оставляющие машины на парковках «Московского паркинга», тоже не останутся без внимания – для них работают кулеры и кондиционеры.

Освежиться можно и на речном транспорте: сотрудники ЦОДД раздают воду на всех причалах регулярного электротранспорта и на прогулочных маршрутах «Киевский» и «Китай-город», а в салонах электросудов кулеры доступны постоянно.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«В жаркую погоду мы принимаем дополнительные меры для комфорта и безопасности пассажиров, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин.

Раздаем бесплатную питьевую воду на станциях метро, вокзалах, автовокзалах, причалах и объектах железнодорожного транспорта. Также в метро звучат аудиообъявления с рекомендациями, а на медиаэкранах транслируются полезные советы для пассажиров. Просим москвичей и гостей города соблюдать простые правила безопасности в жару и не оставлять детей и животных в автомобилях».

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