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АВТОТОР представляет электромобили АМБЕРАВТО И EONYX на Международном туристическом форуме-фестивале «ПУТЕШЕСТВУЙ!»

Начал работу Международный туристический форум-фестиваль «Путешествуй!» — крупнейшая в России площадка, объединяющая представителей туристической отрасли, регионов, бизнеса и путешественников со всей страны.

В первый день форума состоялись ключевые мероприятия деловой программы с участием заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, включая торжественное открытие форума, обход выставочной экспозиции, пленарное заседание «Время путешествовать: многообразие впечатлений, доступное каждому», а также заседания Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Туризм».

На стенде Калининградской области компания АВТОТОР представляет современные решения в сфере экологичного транспорта – электромобиль АМБЕРАВТО А5 и городской электротранспорт EONYX City.

АВТОТОР представляет электромобили АМБЕРАВТО И EONYX на Международном туристическом форуме-фестивале «ПУТЕШЕСТВУЙ!»

АВТОТОР является одним из ведущих автомобилестроительных предприятий России и активно развивает направление производства современных транспортных средств, включая легковые электромобили и специализированный электротранспорт для городской среды, бизнеса и туристической инфраструктуры.

Развитие экологичного транспорта является одним из приоритетов деятельности компании и направлено на повышение качества городской среды, снижение уровня выбросов и создание комфортных условий для передвижения жителей и гостей российских регионов.

АМБЕРАВТО А5 – современный российский электроседан, сочетающий комфорт, технологичность и высокий уровень оснащения. Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 160 л.с. и тяговой батареей емкостью 63,0 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 520 км по циклу CLTC. Благодаря быстрой зарядке восполнить заряд батареи можно всего за 30–40 минут.

АВТОТОР представляет электромобили АМБЕРАВТО И EONYX на Международном туристическом форуме-фестивале «ПУТЕШЕСТВУЙ!»

Еще одной премьерой экспозиции стал компактный городской электромобиль EONYX City. Модель разработана для эксплуатации в туристических зонах, парковых территориях, гостиничных комплексах, курортных объектах, аэропортах и других пространствах, где особенно важны экологичность, экономичность и удобство передвижения.

АВТОТОР представляет электромобили АМБЕРАВТО И EONYX на Международном туристическом форуме-фестивале «ПУТЕШЕСТВУЙ!»

Участие АВТОТОРа в форуме-фестивале «Путешествуй!» подчеркивает важность интеграции современных транспортных решений в развитие туристической отрасли России.

АВТОТОР представляет электромобили АМБЕРАВТО И EONYX на Международном туристическом форуме-фестивале «ПУТЕШЕСТВУЙ!»

Международный туристический форум-фестиваль «Путешествуй!» проходит на ВДНХ с 10 по 14 июня 2026 года. Вход для посетителей свободный.

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