Где расположены самые популярные зарядные станции для электромобилей в Москве?

Названы десять самых популярных зарядных станций проекта «Энергия Москвы»

Максим Ликсутов рассказал, что этой весной пользователи совершили 20 тыс. зарядных сессий на 10 самых популярных ЭЗС проекта «Энергия Москвы». Это 15% от общего числа сессий на всех станциях проекта.

Самые востребованные станции мощностью 150 кВт расположены на улицах:

Башиловская, д. 2, стр. 3 (САО, Савеловский)

Ельнинская, д. 24 (ЗАО, Кунцево)

Шаболовка, д. 52 (ЮАО, Донской)

10 самых популярных ЭЗС проекта «Энергия Москвы»

Почему владельцы электрокаров выбирают наши станции?

Доступность. ЭЗС работают более чем в 100 районах города, в том числе около важных городских объектов и точек притяжения москвичей.

Технологичность. Современные зарядные станции оборудованы всеми типами популярных коннекторов и работают круглосуточно. Забронировать нужную станцию можно заранее в приложении «Московский транспорт».

Комфорт. Среднее время зарядки электрокара на ЭЗС постоянного тока – около 30 мин.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Проект «Энергия Москвы» запустили в 2020 году по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. Мы размещаем зарядные станции около важных городских объектов и точек притяжения, а также в жилых районах. Продолжим развивать инфраструктуру для электротранспорта столицы.