В столице стремительно растет сеть зарядных станций электромобилей

Максим Ликсутов: в Москве работают уже более 10,7 тыс. ЭЗС

В столице активно наращивают темпы развития электрозарядной инфраструктуры: общее количество станций в городе уже превысило 10,7 тысячи.

Как отметил Максим Ликсутов, отдельно стоит выделить проект «Энергия Москвы», в рамках которого установлено более 400 зарядных устройств.

Новые станции размещаются в непосредственной близости от жилых массивов, ключевых транспортных узлов и популярных общественных пространств. Каждая из них оснащена всеми востребованными типами разъемов, что делает их универсальными для разных марок электромобилей.

Конструкция оборудования продумана для стабильной работы в любую погоду – будь то проливной дождь, изнуряющая жара или сильный мороз. Время полной зарядки аккумулятора в среднем занимает около получаса, при этом станции доступны водителям круглосуточно.

Помимо отдельных зарядных точек, в городе продолжает расширяться сеть крупных хабов: уже функционируют четыре специализированных комплекса – «Измайловский», «Волоколамский», «Южный» и «Лефортовский». Причем два последних были введены в эксплуатацию совместно с партнерами – ПАО «Мосэнерго» и ООО «Мосэлектрозаряд».

Напоминаем, что выбрать удобную ЭЗС, забронировать и оплатить сессию можно в мобильном приложении « Московский транспорт».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в 2020 году мы запустили проект «Энергия Москвы». Сегодня в его рамках установили уже более 400 зарядных станций по всему городу. Продолжим и дальше развивать комфортную среду для владельцев электромобилей».

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