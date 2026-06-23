Максим Ликсутов напомнил о запрете парковки на зеленых насаждениях

Инспекторы МАДИ зафиксировали 17 тысяч случаев парковки авто на газонах в этом году

В столице с января 2026 года возросло число автомобилистов, паркующихся на зеленых зонах: инспекторы МАДИ зафиксировали 17 тыс. таких эпизодов – это на 3% больше, чем год назад.

Штрафы за подобную порчу городского ландшафта варьируются от 5 тыс. рублей для водителей-физлиц до 300 тыс. рублей для компаний.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Забота об экологии города и сохранение зеленых насаждений – наша общая обязанность. Парковка на газонах и корнях деревьев запрещена, так как это наносит вред городской среде.

Инспекторы МАДИ ведут постоянный контроль за соблюдением этих правил. Мы продолжим эту работу и будем привлекать к ответственности всех нарушителей».

Сообщить о неправильной парковке можно по номеру МАДИ: +7(495)540-76-56.

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