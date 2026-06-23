Максим Ликсутов напомнил о запрете парковки на зеленых насаждениях
В столице с января 2026 года возросло число автомобилистов, паркующихся на зеленых зонах: инспекторы МАДИ зафиксировали 17 тыс. таких эпизодов – это на 3% больше, чем год назад.
Штрафы за подобную порчу городского ландшафта варьируются от 5 тыс. рублей для водителей-физлиц до 300 тыс. рублей для компаний.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
«Забота об экологии города и сохранение зеленых насаждений – наша общая обязанность. Парковка на газонах и корнях деревьев запрещена, так как это наносит вред городской среде.
Инспекторы МАДИ ведут постоянный контроль за соблюдением этих правил. Мы продолжим эту работу и будем привлекать к ответственности всех нарушителей».
Сообщить о неправильной парковке можно по номеру МАДИ: +7(495)540-76-56.
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