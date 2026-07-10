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Инспекторы МАДИ повышают квалификацию на VR–тренажерах

Технологии виртуальной реальности вошли в обучение столичных инспекторов МАДИ

За четыре года, начиная с 2022-го, более 450 сотрудников МАДИ уже усовершенствовали свои навыки с помощью VR-симуляторов, разработанных при участии Кадровых сервисов и Университета Правительства Москвы.

Инспекторы МАДИ повышают квалификацию на VR–тренажерах

С начала этого года курс повышения квалификации завершили еще 34 инспектора. В программе – тренировка действий в условиях, неотличимых от реальных московских улиц: от выявления неправильной парковки до уверенного реагирования в нештатных ситуациях.

Такой подход не только исключает риски во время учебы, но и гарантирует, что на дорогах города работают максимально подготовленные специалисты.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

Инспекторы МАДИ повышают квалификацию на VR–тренажерах

«В соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина для всего личного состава МАДИ внедрили систему виртуального обучения. 

Это поможет поддерживать высокий уровень профессиональной подготовки инспекторов и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения в столице».

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Источник:  Дептранс
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