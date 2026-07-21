Без очередей и с зоной отдыха: как работают зарядные хабы для электрокаров в РФ?

Более 50 тысяч зарядных сессий совершены на четырех хабах «Энергии Москвы»

Владельцы электромобилей с начала 2026 года совершили на зарядных комплексах Москвы уже более 50 тысяч сессий. Вся инфраструктура работает под эгидой проекта «Энергия Москвы». Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов перечислил действующие точки: «Измайловский», «Волоколамский», «Южный» и «Лефортовский». Причём два последних хаба строили в партнёрстве с Мосэнерго и Мосэлектрозаряд.

Почему водители всё чаще выбирают именно эти комплексы?

Высокий уровень доступности. Здесь не бывает очередей, одновременно могут заряжаться до 20 автомобилей;

Зона ожидания. Новые зарядные комплексы оборудованы местами для отдыха, вендинговыми аппаратами и туалетами;

Мощность. На городских хабах «Измайловский» и «Волоколамский» установили ультрабыстрые ЭЗС мощностью 240 кВт и быстрые мощностью до 160 кВт;

Удобное расположение в черте города.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Расширение зарядной инфраструктуры является для нас одной из приоритетных задач в рамках поручений Мэра Москвы Сергея Собянина. Мы устанавливаем ЭЗС на улично-дорожной сети в разных районах города по запросам жителей и организаций, а также занимаемся развитием зарядных комплексов. Это новый подход, который обеспечивает владельцам электромобилей комфортную среду. Менее чем за 2 года открыли 4 хаба.

Кстати, найти подходящую станцию, забронировать место и оплатить сессию можно через мобильное приложение «Московский транспорт».