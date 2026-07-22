Туристическим автобусам разрешили ездить по выделенкам

ГД РФ дала регионам право допускать туристические автобусы на выделенные полосы

Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании на втором и третьем чтениях правительственный законопроект, согласно которому все регионы РФ получат полномочия по утверждению перечня пассажирских транспортных средств для перевозки не менее восьми человек, которые смогут ездить по выделенным полосам.

Изменения внесены в законы «О безопасности дорожного движения» и «О транспортной безопасности». Ранее право утверждать перечень таких транспортных средств имели только власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Теперь к полномочиям региональных властей в вопросе обеспечения безопасности дорожного движения относится утверждение перечня транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров и имеют (за исключением места водителя) более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которым разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.

По мнению авторов проекта, принятая мера позволит субъектам РФ обеспечивать транспортное обслуживание туристических поездок и экскурсий, а также массовых мероприятий, не препятствуя движению автобусов, которые обслуживают маршруты регулярных перевозок.

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