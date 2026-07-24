Автотуристам дали совет на фоне топливного кризиса

Эксперт Кодякова: Автотуристам стоит выбирать короткие маршруты для поездок

Автомобилистам по всей России приходится корректировать планы на отпуск из-за нестабильной ситуации с топливом. Генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова объяснила, как не застрять без бензина и при этом сохранить деньги.

Чтобы сэкономить, по словам эксперта, лучше заранее присматриваться к программам лояльности на заправках и выбирать не слишком длинные маршруты. Цены на бензин напрямую бьют по кошельку путешественников, хоть резкий рост и прекратился – последствия уже заложены в стоимость летних поездок. Бюджет на горючее в этом сезоне вырос на 15-20% по сравнению с прошлым годом.

«Ситуация на топливном рынке напрямую влияет на стоимость автотуров и самостоятельных поездок на автомобиле. Хотя ухудшение остановилось, ценовой шок уже заложен в стоимость летних путешествий. Для туристов, которые планируют поездки на автомобиле, это означает, что бюджет на бензин вырос на 15-20% по сравнению с прошлым годом. С точки зрения автотуризма высокие цены на топливо меняют структуру спроса. Граждане начинают выбирать более короткие маршруты, отказываются от дальних поездок в пользу ближних направлений. Также растет интерес к поездкам на электромобилях: там, где инфраструктура позволяет», – рассказала Кодякова.

Туроператоры, которые занимаются автопутешествиями, уже адаптируют свои предложения. В ход идут топливные карты с фиксированными ценами и специальные акции с компенсацией расходов на бензин. Некоторые даже включают это в пакетные туры.

«Если раньше поездка на автомобиле была экономичной альтернативой авиаперелету, то сейчас разница сокращается. В результате часть туристов может переориентироваться на поезда или автобусные туры. При этом замедление инфляции и возможное снижение ключевой ставки в будущем дают надежду на стабилизацию цен, но в текущем сезоне советую туристам закладывать бюджет на топливо и искать способы экономии: планировать маршруты с учетом заправок, использовать программы лояльности сетей АЗС и объединять поездки с попутчиками», – подытожила Кодякова.

Ранее «За рулем» рассказывал о сроках и рисках при хранении топлива.

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