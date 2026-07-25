Динамика спорткара, цена бюджетного кроссовера — новый крутой седан Geely
В Китае стартовали продажи электрического седана Geely Galaxy TT Ultra по цене от 209 800 юаней – это примерно 2,44 млн рублей по текущему курсу. Забавно, но в России за эти же деньги можно купить разве что Haval Jolion, да и то далеко не в максимальной комплектации. А тут – практически премиум.
Новинка построена на многорычажной подвеске, плюс инженеры добились почти идеальной развесовки по осям. Galaxy TT Ultra стал первой моделью компании, где применили новейший электропривод «16-в-1». Весь этот блок весит всего 75 кг: внутри объединены мотор, редуктор, еще двенадцать других деталей и четыре аппаратных функции. КПД агрегата – рекордные 93,8%, то есть почти вся энергия уходит прямиком на колеса.
Под капотом два мотора: передний на 245 лошадей и задний на 333. Суммарная отдача – 578 л.с. Этого хватает, чтобы разогнать седан до сотни всего за 3,8 секунды. Заявленный запас хода – 650 км. На руле есть большая кнопка Boost – нажимаешь, и на 20 секунд машина выдает максимальную мощность.
Габариты Galaxy TT Ultra: длина почти ровно 5 метров, ширина – 1919 мм, высота – 1479 мм, а колесная база – 2920 мм. Все сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и электрическими регулировками. Но главная фишка для задних пассажиров – встроенный 5,2-литровый холодильник и выдвижной ящик на 8,5 литра. Из приятного: аудиосистема на 23 динамика, 10,2-дюймовая приборка, 15,4-дюймовый тачскрин и 25,6-дюймовый проекционный дисплей.
Система сканирования дороги с ИИ подстраивает подвеску прямо на ходу – в зависимости от того, куда и по какому покрытию вы едете. За автономное управление отвечают дальнобойный лидар и целая россыпь датчиков.
О том, как меняются китайские автомобили, «За рулем» недавно рассказывал.
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