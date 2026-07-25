Динамика спорткара, цена бюджетного кроссовера — новый крутой седан Geely

На рынок вышел Geely Galaxy TT Ultra мощностью 578 сил с ценой 2,44 млн рублей

В Китае стартовали продажи электрического седана Geely Galaxy TT Ultra по цене от 209 800 юаней – это примерно 2,44 млн рублей по текущему курсу. Забавно, но в России за эти же деньги можно купить разве что Haval Jolion, да и то далеко не в максимальной комплектации. А тут – практически премиум.

Geely Galaxy TT Ultra

Новинка построена на многорычажной подвеске, плюс инженеры добились почти идеальной развесовки по осям. Galaxy TT Ultra стал первой моделью компании, где применили новейший электропривод «16-в-1». Весь этот блок весит всего 75 кг: внутри объединены мотор, редуктор, еще двенадцать других деталей и четыре аппаратных функции. КПД агрегата – рекордные 93,8%, то есть почти вся энергия уходит прямиком на колеса.

Geely Galaxy TT Ultra

Под капотом два мотора: передний на 245 лошадей и задний на 333. Суммарная отдача – 578 л.с. Этого хватает, чтобы разогнать седан до сотни всего за 3,8 секунды. Заявленный запас хода – 650 км. На руле есть большая кнопка Boost – нажимаешь, и на 20 секунд машина выдает максимальную мощность.

Габариты Galaxy TT Ultra: длина почти ровно 5 метров, ширина – 1919 мм, высота – 1479 мм, а колесная база – 2920 мм. Все сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и электрическими регулировками. Но главная фишка для задних пассажиров – встроенный 5,2-литровый холодильник и выдвижной ящик на 8,5 литра. Из приятного: аудиосистема на 23 динамика, 10,2-дюймовая приборка, 15,4-дюймовый тачскрин и 25,6-дюймовый проекционный дисплей.

Интерьер Geely Galaxy TT Ultra

Система сканирования дороги с ИИ подстраивает подвеску прямо на ходу – в зависимости от того, куда и по какому покрытию вы едете. За автономное управление отвечают дальнобойный лидар и целая россыпь датчиков.

О том, как меняются китайские автомобили, «За рулем» недавно рассказывал.

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