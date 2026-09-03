Городскому проекту «Энергия Москвы» исполнилось 6 лет

Ликсутов: столичная сеть электро-зарядных станций насчитывает более 450 объектов

Проект «Энергия Москвы» был запущен в 2020 году по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

За 6 лет на улично-дорожной сети было установлено уже более 450 ЭЗС. Также в столице появилось 4 зарядных комплекса.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Увеличение числа электромобилей в столице – одна из приоритетных задач, которая отражена в утвержденной Мэром Москвы Сергеем Собяниным Стратегии развития транспорта до 2030 года. За 6 лет проект «Энергия Москвы» стал важной частью городской транспортной системы. До конца 2026 года на улично-дорожной сети планируем начать установку еще 550 ЭЗС.

К 2030 году количество электромобилей в столице будет составлять 320 тыс., к этому моменту установим 4 тыс. ЭЗС от проекта «Энергия Москвы». Будем и дальше создавать условия для комфортного использования электромобилей».

Столичная сеть электро-зарядных станций (ЭЗС) насчитывает более 450 объектов, охватывающих свыше 100 районов. Оборудование универсально, адаптировано к климатическим условиям и включает современные коннекторы.

Первые городские хабы – комплексы «Измайловский», «Волоколамский», «Лефортовский» и «Южный» – имеют пропускную способность до 500 автомобилей в сутки. Суммарно пользователи провели уже 2 млн сессий.

Новые установки мощностью 150 кВт сокращают время зарядки до получаса. Станции стратегически расположены у жилых зон, дорожных узлов и городских объектов.

На фоне роста числа электромобилей (свыше 40 тыс. владельцев) расширение зарядной инфраструктуры остается приоритетом.

Сегодня мегаполисе работают более 10,7 тыс. станций, из которых более 450 запущены в рамках проекта «Энергия Москвы». Согласно стратегии до 2030 года, количество ЭЗС планируется увеличить до 30 тыс., включая 4 тыс. от «Энергии Москвы».

Онлайн-бронирование и оплата доступны в приложении «Московский транспорт» круглосуточно.

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