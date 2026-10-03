«Безутильные» иномарки из 90-х: экономия «миллиона» или ловушка для наивных?

Надежда Капустина рассказала о скрытых рисках и плюсах авто с частичной оплатой утильсбора

Соблазн купить мощную иномарку из 90-х по цене, которая кажется невероятно выгодной, понятен. Разница в платежах достигает миллиона рублей, и это завораживает. Но так ли все просто? Какие ловушки скрываются за привлекательным ценником, что делать, если таможня уже требует доплату?

Надежда Капустина, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н.:

Надежда Капустина

– Соблазн приобрести машину, ввезенную с частичной оплатой утилизационного сбора, объясню чисто арифметически. Разница между льготным платежом, исчисляемым для физического лица 3-5 тысячами рублей, и той суммой, которую предполагает полная ставка для мощных моторов, действительно достигает величины, сопоставимой с миллионом и даже превышающей его.

Покупатель, увидевший в объявлении привлекательный ценник, искренне полагает, будто перед ним редкая удача. В действительности перед ним всего лишь недоплаченное государству обязательство, отложенное во времени, но никуда не исчезнувшее. Именно отложенный характер платежа и составляет существо той ловушки, о которой рядовой автолюбитель задумывается в последнюю очередь.

Скрытые опасности начинаются ровно там, где заканчивается радость от выгодной сделки. Постановление Правительства номер 1713, вступившее в силу с 1 декабря прошлого года, ужесточило привязку льготы к мощности двигателя, установив порог в 160 л.с. и 3 литра объема. Подавляющее большинство пригнанных из-за рубежа экземпляров как раз перешагивает названную границу. Следовательно, таможенные органы получили основание пересчитывать сбор по коммерческой методике и предъявлять новому владельцу доплату. Тревожно и то, что автомобиль возрастом за 30 лет несет естественный износ узлов, дефицит оригинальных запчастей и повышенный расход. Совокупность подобных факторов способна свести к нулю всякую первоначальную экономию.

Плюсы

Праворульная техника прежних лет собиралась на совесть, ремонтопригодна, а ее узлы зачастую надежнее современных, перегруженных электроникой аналогов, отмечает эксперт. Для рынка Дальнего Востока такая машина остается привычным, ликвидным и относительно доступным средством передвижения.

Что делать, если я уже купил машину, а таможня требует доплату?

Первым делом следует истребовать письменное уведомление с расчетом и правовым основанием, сверить, действительно ли параметры двигателя выводят машину за пределы льготной категории. Лишь затем принимать решение о погашении разницы, либо оспаривать начисление в порядке ведомственного или судебного обжалования. Затягивание переписки чревато пенями и невозможностью регистрационных действий. Без закрытого сбора транспортное средство попросту не поставят на учет.

Это вообще законно – или «серая» лазейка?

Сам по себе льготный ввоз для личных нужд правомерен. Однако лазейка возникает тогда, когда машина оформляется на физическое лицо, а фактически перепродается ради обхода коммерческой ставки. Против такой практики законодатель ввел правило годичного владения, лишающее перекупщиков смысла замораживать средства.

Сколько всего таких машин уже ввезли и сколько осталось?

Точной итоговой цифры ввезенных экземпляров публично не приводится. Профильные импортеры оценивают, что в сегменте параллельного ввоза до 90% машин превышали порог мощности.

По данным Минпромторга именно техника до 160 л.с. формировала основную массу регистраций минувших лет, отчего запас «безутильных» предложений на вторичном рынке стремительно тает по мере закрытия недоплат.

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