Стоимость проезда по МСД проиндексируют с 16 октября

В будни днем и утром проезд по участкам МСД обойдется в 25 рублей

С 16 октября 2026 года на Московском скоростном диаметре в критически загруженные часы по будням — утром с 7:00 до 11:00 и вечером с 16:00 до 20:00 — стоимость проезда по одному участку будет проиндексирована на 6 рублей и составит 25 рублей (за участок). Об этом сообщили в канале Департамента транспорта в MAX.

Важно отметить: большую часть времени магистраль остается бесплатной. В будни это 70% суток, а также все выходные и праздничные дни. Транзитный проезд по МСД по-прежнему обойдется в 950 рублей.

Решение связано с растущей нагрузкой на трассу. В этом году диаметр соединили с Южно-Лыткаринской автодорогой, что создало удобные альтернативные маршруты и перераспределило потоки. Однако улучшения привели к дополнительному трафику: в сентябре по МСД ежедневно проезжало на 20 тысяч машин больше, чем год назад (рост на 5%). Тариф помогает удерживать загрузку на уровне 6 баллов и сохранять поездки предсказуемыми.

Для водителей действует следующая схема: участок считается платным, только если автомобиль въехал и выехал в платное время. Если заехать в 6:55, а выехать в 7:30, проезд останется бесплатным. Также бесплатно всегда ездят оперативные службы, почта, коммунальная техника, городской транспорт, школьные автобусы и такси с лицензией Москвы и Подмосковья.

Оплата за все проезды суммируется за сутки, а единый счет выставляется в течение 5 дней.

Платить рекомендуется только через официальные ресурсы: сайт msd.mos.ru, приложение «Парковки России», Госуслуги, «Яндекс Карты», «Навигатор», «2ГИС» и банковские приложения.

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