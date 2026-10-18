Dacia Jogger получит новую версию, но останется самым доступным семиместным авто

Компания Dacia готовит новое поколение Jogger, которое выйдет после обновленного Sandero в 2028 году

Главное изменение - впервые появится полностью электрическая версия. Шеф-дизайнер Dacia Давид Дюран на Парижском автосалоне подтвердил, что Dacia Jogger остается ключевой моделью в стратегии бренда.

Любопытно, что семиместный семейный автомобиль на базе Sandero, которому добавили внедорожный декор и увеличенный клиренс, не имеет четкого позиционирования, его можно отнести скорее к кросс- универсалам или псевдокроссоверам.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Dacia Jogger Hybrid 155

Дюран отметил, что этот автомобиль воплощает дух марки, так как не имеет прямых конкурентов: ни европейских, ни китайских аналогов с такой ценой и массой на рынке нет. Разница в стоимости с другими семиместными моделями составляет около 10 000 евро, а в весе – 300 кг.

Dacia сохранит доступную цену благодаря унификации с Sandero и использованию технологий группы Renault. Дюран пояснил, что хотя при создании с нуля он сместил бы лобовое стекло вперед для большего простора, общая передняя часть с Sandero дает колоссальную экономию на производстве.

Новинка получит гибкую платформу CMF-B, поддерживающую бензиновые, гибридные и электрические силовые установки. Гибрид будет аналогичен текущему: 1,2-литровый турбомотор с электродвигателем на 155 л.с. и расходом около 4,7 л/100 км.

Электроверсия, вероятно, ограничится батареей на 52 кВт·ч с запасом хода около 400 км, как у Renault 4 и 5.

Гендиректор Dacia Катрин Адт подчеркнула, что Jogger занимает уникальную нишу. С появлением доступной электрической версии будущее модели выглядит особенно перспективным.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!