Стоимость проезда по МСД проиндексирована с 16 октября

Проезд по МСД остается бесплатным 70% времени суток в будни

С сегодняшнего дня, 16 октября, поездки по Московскому скоростному диаметру в самые загруженные часы проиндексированы.

В будни с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 – на 6 рублей и теперь их стоимость составляет 25 рублей за участок. При этом 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники проезд по-прежнему бесплатный. Транзитный проезд не подорожал и стоит 950 рублей.

Изменения связаны с растущей нагрузкой на трассу. В этом году МСД соединили с Южно-Лыткаринской автодорогой, что сделало маршруты удобнее, но добавило машин. В сентябре трафик вырос на 20 тысяч автомобилей в сутки – на 5% больше, чем год назад. Тариф помогает удерживать загрузку на уровне 6 баллов и сохранять трафик быстрым и предсказуемым.

Важная деталь для водителей: участок считается платным, только если машина въехала и выехала с него в платное время. К примеру, если вы заехали в 6:55, а выехали в 7:30, проезд останется бесплатным.

Для оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов и столичных такси проезд по МСД бесплатный всегда.

Все дневные проезды суммируются, и в течение 5 дней выставляется единый счет. Оплачивать рекомендуется только через официальные сервисы: сайт msd.mos.ru, приложение «Парковки России», Госуслуги, «Яндекс Карты», «Навигатор», «2ГИС» и банковские приложения.

Справка

Столичная транспортная система сегодня – одна из самых масштабных и быстроразвивающихся в мире.

Москва последовательно увеличивает долю городского транспорта в общем числе поездок горожан: по итогам 2025 года она достигла 70%, что является одним из лучших показателей среди мегаполисов. При этом, несмотря на рост числа личных автомобилей в регионе, ежедневный выезд машин на дороги сокращается.

Все больше москвичей отказываются от ежедневных поездок на собственном авто – городской транспорт стал для них полноценной альтернативой.

До 2030 года в столице действует утвержденная мэром Сергеем Собяниным программа развития транспорта. Ее главные направления – обновление подвижного состава, расширение маршрутной сети, внедрение беспилотных технологий и цифровизация.

За последние 15 лет рельсовый каркас города – метро, МЦК и МЦД – вырос практически в два раза. Сегодня свыше 90% жителей Москвы находятся в пешей доступности от станций рельсового транспорта.

На линии метрополитена выходят составы нового поколения «Москва-2026». Полностью обновлены поезда МЦД и трамвайные парки. В трамвайное движение внедряются беспилотные и автономные решения. Москва располагает крупнейшим парком электробусов среди городов Европы и США. Развивается и речной транспорт: по Москве-реке ходят экологичные электросуда отечественного производства.