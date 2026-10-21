В РФ привезли бюджетный корейский кроссовер, который ранее сюда не поставляли

Рестайлинговый Hyundai Creta из ОАЭ можно заказать в России — от 2,6 млн рублей

Российским покупателям стала доступна для заказа Hyundai Creta второго поколения в обновленном кузове – та самая версия, которая официально на нашем рынке не продавалась.

Как выяснили «Автоновости дня», кроссовер поставляют из Объединенных Арабских Эмиратов, а ориентировочный ценник стартует от 2 600 000 рублей.

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Hyundai Creta

Такую сумму за автомобиль в комплектации Premium установила воронежская компания, работающая под заказ. Расчет сделан при курсе 85 рублей за доллар и с учетом льготного утильсбора.

В оснащение топовой версии входит все необходимое для комфортной езды: бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, электроскладывающиеся зеркала, салон из экокожи, кожаный мульти-руль, мультимедиа с сенсорным экраном, цифровая приборная панель, кондиционер, беспроводная зарядка, электронный ручник с AutoHold, панорамная крыша, парктроники с камерой заднего вида и т.д.

Hyundai Creta

Цены у других продавцов выше: во Владивостоке аналогичную машину предлагают за 2,7-3 млн рублей, а в Кемерово минимальная стоимость составляет 2 790 000 рублей. Стоит помнить, что для автомобилей под заказ ценник всегда ориентировочный – итоговая сумма зависит от курса валют, таможенных платежей, логистики и комиссии продавца. Само объявление еще не гарантирует поставку по указанной цене.

Технически все рестайлинговые Creta одинаковы: левый руль и 1,5-литровый бензиновый атмосферник Smartstream мощностью 115 л. с. в паре с вариатором. Привод – только передний.

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