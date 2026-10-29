570 л.с., полный привод, запас хода — 1385 км: крутой кроссовер скоро в продаже в РФ

Гибридный кроссовер Lixiang L8 сертифицирован в России

Уже скоро в продажу поступят две версии гибридного кроссовера Lixiang L8 «Ультра» и «Ливис»стоимостью 10 390 000 и 11 690 000 рублей соостветвенно.

На электричестве автомобиль проезжает 353 километра, а общий запас хода составляет 1385 километров. Подвеска интеллектуальная пневматическая, а рулевое управление работает по проводам.

Полноприводная трансмиссия позволяет активно использовать автомобиль вне асфальта. Плоское днище Lixiang L8 не боится контактов с препятствиями, герметичный кузов допускает преодоление бродов глубиной до 75 см. Мощность силовой установки — 570 л.с. Разгон до «сотни» — быстрее пяти секунд. Максимальная скорость ограничена 200 км/ч.