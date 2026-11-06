Кроссовер Honda Alpha с шильдиком «H» — создан для Индии, но станет мировой моделью

Премьера Honda Alpha состоится 2 декабря 2026 года, Индия станет экспортным хабом для новинки

Компания Honda официально подтвердила название своего нового электрического кроссовера – Alpha.

Мировая премьера модели состоится 2 декабря 2026 года в Индии, которая также станет первым рынком для ее продаж. Важной особенностью проекта является то, что Индия рассматривается не только как стартовая площадка, но и как будущий глобальный производственный центр для поставок автомобиля на международные рынки.

В качестве вероятного места сборки упоминается завод Honda в Тапукаре (штат Раджастхан). Однако компания пока не раскрывает планируемые объемы производства, конкретные экспортные цели и график наращивания выпуска. Не названы и страны, куда планируются поставки, что оставляет открытым вопрос о возможном выходе модели на европейский рынок.

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Honda Alpha

Серийная Alpha ведет свою историю от концепта «0 Alpha», показанного на выставке Japan Mobility Show 2025. Примечательно, что это будет первая модель Honda в Индии, которая получит обновленный логотип бренда в виде буквы «H». Прототипы уже проходят дорожные испытания в Индии с марта 2026 года, охватывая различные погодные условия, а также тестируются разные сценарии зарядки.

Среди замеченных деталей интерьера – крупный дисплей мультимедиа в верхней части передней панели и отдельный цифровой экран приборной панели.

Что касается технических характеристик, Honda хранит молчание. Информация о емкости аккумулятора, запасе хода, мощности двигателя, скорости зарядки, модификациях и цене пока не обнародована. Сроки начала приема заказов и поставок также не названы.

На данный момент ясно лишь то, что презентация и начало продаж – это разные события: дебют запланирован на 2 декабря 2026 года, однако Honda пока не подтвердила, будут ли в этот день объявлены цены или открыт прием заказов.

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