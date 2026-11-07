Москвичам станет проще парковаться у своего дома на ряде улиц с 25 декабря

Парковочные тарифы будут скорректированы на ряде улиц Москвы

Новая система въезда заработает в «Москва-Сити» и «Сколково» с 12 декабря

На территории «Москва-Сити» и «Сколково» уберут шлагбаумы, установят автоматические камеры

Тарифы на въезд в зону не поменяются. Это сделает поездки для автомобилистов еще комфортнее. Шлагбаумы заменят камеры фото- и видеофиксации — они будут работать в автоматическом режиме, благодаря этому проезд на территории станет быстрее и удобнее.

Это позволит убрать заторы на въездах и выездах (в будни в «Москва-Сити» находится свыше 150 тыс. человек, а в «Сколково» — более 30 тыс.), разгрузить прилегающие дороги (ТТК, Пресненская набережная, Тестовская улица и 1-й Красногвардеский проезд, а также Минское и Можайское шоссе).

В следующем году аналогичную безбарьерную систему въезда планируется ввести на территории строящегося инновационного района «СберСити».