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Парк служебных машин московской полиции пополнили новенькие электромобили

Сергей Собянин передал столичной полиции 10 электромобилей Москвич 3е

Мэр Москвы Сергей Собянин передал Главному управлению МВД России по городу Москве 10 служебных электромобилей Москвич 3е. Передача автомобилей состоялась в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Парк служебных машин московской полиции пополнили новенькие электромобили

Новые Москвичи 3е пополнят служебный автопарк столичной полиции. Электрический кроссовер сочетает экологичность, экономичность и современные технологии. Автомобиль оснащен тяговой батареей, обеспечивающей запас хода до 410 километров на одной зарядке.

В ходе мероприятия Сергей Собянин отметил качество и надежность автомобилей Москвич, выпускаемых на столичном заводе, и выразил надежду, что поездки на новых машинах будут комфортными для пассажиров.

Автомобили Москвич уже используются в работе столичных правоохранительных органов. В 2026 году полиция Москвы получила патрульные автомобили на базе кроссоверов Москвич.

«В частности, в этом году правоохранители получили 59 патрульных автомобилей на базе кроссоверов Москвич 3 и Москвич 8, а также седанов Москвич 6», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Служебные автомобили оборудованы необходимыми средствами для выполнения задач по обеспечению общественной безопасности и охране правопорядка, включая специальные сигнальные установки и комплексы видеонаблюдения для фиксации дорожной обстановки.

Парк служебных машин московской полиции пополнили новенькие электромобили

Сотрудничество в части обновления автопарка столичной полиции продолжится. До конца 2026 года и в течение 2027 года город планирует приобрести еще 274 автомобиля Москвич, в том числе 10 электромобилей Москвич 3е.

Справка

Москвич – российский автомобильный бренд с многолетней историей и собственным производством в Москве.

Сегодня компания развивает модельный ряд современных автомобилей, совершенствует производственные процессы и последовательно повышает уровень локализации. Приоритет бренда – технологичные, комфортные и практичные автомобили для повседневной жизни и семейных путешествий. Производство автомобилей осуществляется на Московском автомобильном заводе «Москвич».

На предприятии выпускают практичные городские кроссоверы Москвич 3 и электрический Москвич 3е. Москвич 3 РУ для людей с ограниченными возможностями. В 2026 году линейку дополнили новые современные и технологичные кроссоверы Москвич М70 и Москвич М90. Параллельно предприятие развивает контрактное производство – завод выступает технологической площадкой, где выпускаются электромобили партнерских брендов UMO и «Атом».

Дилерская сеть бренда «Москвич» насчитывает более 80 дилерских предприятий, которые гарантируют высокий уровень сервиса. У компании есть склад запасных частей в Твери, что гарантирует их своевременную поставку.

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