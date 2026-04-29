Доступный и экономичный отечественный кроссовер получил полный привод
«За рулем» перечислил технические изменения полноприводной версии Evolute i-Space
Основные характеристики Evolute i-Space 4х4:
- Двигатель – бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см3; 66 кВт/90 л. с.; 125 Н·м
- Двигатель спереди – электрический синхронный, с постоянными магнитами, пиковая мощность 218 л.с.; сзади электрический синхронный, с постоянными магнитами, пиковая мощность 149 л.с.
- Время разгона 0–100 км/ч – 7,1 c
- Максимальная скорость – 180 км/ч
- Топливо/запас топлива – АИ-95/50 л
- Емкость тяговой батареи – 25,1 кВт*ч
- Запас хода на электротяге – 124 км
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
29.04.2026
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о Evolute i-Space
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!