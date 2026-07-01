Популярный гибридный кроссовер на тестах «За рулем»: сколько «ест» и как едет?

Эксперт «За рулем» описал особенности гибридного кроссовера Geely EX5 EM-i

Компания Geely одной из первых стала продвигать официальные поставки моделей с альтернативным источником энергии. Вслед за полностью электрическим кроссовером Geely EX5 на нашем рынке дебютировал Geely EX5 EM-i – это параллельно-последовательный гибрид. Бензиновый двигатель не только работает генератором, но и подкручивает колеса при максимально интенсивном разгоне.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Двигатель с прямым впрыском объемом 1,5 л выдает 99 л.с. и рассчитан на 92-й бензин. Электромотор, установленный на передней оси, развивает 218 л.с. Суммарной мощности больше 300 сил владельцам бояться не стоит: для электромобилей и гибридов транспортный налог рассчитывается исходя из 30-минутной мощности электромотора плюс мощности ДВС. Получается не 218, а всего 167 л.с.

Тяговой батареи емкостью 18 кВт·ч хватает на 75-80 км в реальной эксплуатации. Заявленный запас хода с заряженной батареей и полным баком составляет до 943 км. У меня получилось проехать около 900 км, но и это очень хороший показатель. Даже при частом включении ДВС расход топлива не превышает 6 л/100 км.

До «сотни» EX5 EM-i разгоняется за 8 секунд – по меркам гибридов это далеко не рекорд. Однако такого ускорения более чем достаточно для комфортного передвижения.

Баланс шасси, построенного на платформе GEA, тоже смещен в сторону комфорта. Geely уверенно стоит на прямой, хорошо пишет траекторию. Низкий центр тяжести этому способствует. Но над настройками усилителя руля стоит поработать – обратной связи не хватает в любом из выбранных режимов.