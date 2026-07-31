1000 км без заправки: подробности о добротном кроссовере с богатым оснащением

«За рулем» провел детальный тест гибридного кроссовера GAC S9

GAC S9 – последовательный подзаряжаемый гибрид. Бензиновый двигатель не имеет механической связки с колесами, а служит исключительно генератором для электрической составляющей.





Тяговая батарея емкостью 44,5 кВт·ч позволяет проехать на чистом электричестве 208 км. И действительно: почти две сотни верст покрываешь без активации бензинового двигателя. Заявленный запас хода в 1019 км при полностью заряженной батарее и полном баке вполне реальный.

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Средний расход бензина при периодическом подключении ДВС укладывается в 7,5 л/100 км. Расход энергии в обычном режиме не превышает 20 кВт·ч на 100 км.

Два электромотора суммарно выдают 250 кВт мощности. Первые 100 км/ч GAC S9 набирает за 7,2 секунды. Не рекорд, но для огромного и тяжелого полноприводного кроссовера – достойный результат.

Баланс ходовой части явно смещен в сторону комфорта. При этом автомобиль понятно управляется. Разработчики смогли подобрать правильные настройки.

GAC S9 адаптирован для российских условий эксплуатации. Обогревом снабдили все сиденья, руль и ветровое стекло. Изменился тип разъема для зарядки. Вместо китайского GB/T теперь стоит привычный нам CCS Combo (или Type 2, если зарядка медленная). К слову, на быстрой зарядной станции GAC S9 можно «заправить» с 30 до 80% за 15 минут.