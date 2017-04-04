Летние шины 225/45 R17: сравниваем 12 комплектов

Есть спрос — будет и предложение. Выбор таких шин на нашем рынке огромен. В этой размерности представлены практически все бренды — от топовых до дешевых.
Шире круг
Давно у нас не было столь молодой «команды»: девять шин из двенадцати мы испытываем впервые!
Без топ-моделей не обойтись, ведь именно они задают верхнюю планку в итоговых результатах. К нашему великому сожалению, не успели попасть на тест новые шины Continental PremiumContact 6 и обновленные Pirelli P Zero (пришлось довольствоваться моделью предыдущего поколения по цене 8300 рублей за штуку, итальянского производства). Зато имеем пару других топовых новинок — покрышки Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 (6500 рублей) немецкого производства и Nokian Hakka Blue 2 (6200 рублей). Последняя пока финского происхождения, но в ближайшее время ее производство перенесут в российский Всеволожск.
Matador Hectorra 3, она же MP 47, - модель бюджетной марки компании Continental; изготовлена во Франции, продается за 5000 рублей. Прошлогодняя новинка Nordman SZ российской «варки» чуть дешевле: 4900 рублей. Среди бюджетных — полностью отечественный Cordiant Sport 3 за 4700 рублей. Модель далеко не новая, но в этом типоразмере только-только появилась.
Автомобиль-носитель выбрали под стать участникам теста — Volkswagen Jetta. Построенный на платформе Гольфа седан практически все шинники используют в своих внутренних тестах, поскольку для него характерны четкие реакции, хороший баланс управляемости и взаимосвязи с водителем.
Тесты проводили в конце лета 2016 года. Погода была жаркая, температура воздуха колебалась от 22 до 37 градусов. Место проведения испытаний — средняя полоса России, Поволжье, полигон АВТОВАЗа, расположенный на границе Самарской и Ульяновской областей.
На старт
К испытаниям приступаем, когда устанавливается безветренная погода. Начинаем со сложного заезда, объединяющего в себе несколько последовательных испытаний, - так удается сэкономить время на перестановке колес.
Первый и самый прецизионный тест — оценка сопротивления качению.
Наилучшую управляемость Джетты на высокой скорости обеспечивают шины Pirelli: на них машина идеально держит заданное направление, не требуя корректировки, и демонстрирует очень четкие реакции при малейших поворотах руля. Вместе с тем плотная, налитая тяжестью баранка с отличной информативностью позволяет даже с закрытыми глазами понимать по возрастающему усилию на руле, насколько ты поворачиваешь руль и как сильно автомобиль уходит в сторону. Честно заслуженные девять баллов — такую оценку мы ставим крайне редко!
Самой неуверенной в этом упражнении оказалась Belshina — у Джетты тут же образовался размытый «ноль», стал пустым руль, начались рыскания по дороге. При корректировке направления — задержки в реакциях, большие углы поворота руля и неприятное подруливание задней оси в поворотах — того и гляди сорвется в занос. Обычно такой эффект дают очень мягкие зимние шины.
Экономичнее всех оказались GT Radial, Matador и Nokian — с ними у Джетты расход при городском и загородном лимитах скорости наиболее скромный. Чуть бледнее выглядит Jetta на покрышках Triangle — эта модель конкурирует с ведущей тройкой лишь при 60 км/ч, а на «загородной» скорости уступает 0,1 л/100 км.
Позади всех — Cordiant: он проигрывает лидерам две «десятки» на сотню при загородном лимите скорости, и четыре — при городском. Конечно, разница незначительная, но она есть.