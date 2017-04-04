Летние шины 225/45 R17: сравниваем 12 комплектов

В такие шины обычно обувают мощные версии быстрых машин гольф-класса. А еще это самый доступный и распространенный тюнинг: на широких «лаптях» даже недорогой автомобиль выглядит куда круче. Итак, испытываем и расставляем по местам 12 моделей летних шин размерностью 225/45 R17. Девять шин из двенадцати у нас на тестах побывали впервые!

Давно у нас не было столь молодой «команды»: девять шин из двенадцати испытываем впервые.

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У нас всё не так, как в Европе с ее хорошими дорогами. Например, там шины размерностью 225/45 R17 — самые распространенные, это начальный уровень для новых автомобилей гольф-класса. А у нас в такие обычно обувают мощные версии. А еще это самый доступный и распространенный тюнинг: на широких «лаптях» даже недорогая машина выглядит куда круче.

Есть спрос — будет и предложение. Выбор таких шин на нашем рынке огромен. В этой размерности представлены практически все бренды — от топовых до дешевых.

Шире круг

Давно у нас не было столь молодой «команды»: девять шин из двенадцати мы испытываем впервые!

Без топ-моделей не обойтись, ведь именно они задают верхнюю планку в итоговых результатах. К нашему великому сожалению, не успели попасть на тест новые шины Continental PremiumContact 6 и обновленные Pirelli P Zero (пришлось довольствоваться моделью предыдущего поколения по цене 8300 рублей за штуку, итальянского производства). Зато имеем пару других топовых новинок — покрышки Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 (6500 рублей) немецкого производства и Nokian Hakka Blue 2 (6200 рублей). Последняя пока финского происхождения, но в ближайшее время ее производство перенесут в российский Всеволожск.

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Мы не могли отказаться от шин, лидировавших в прошлогоднем тесте, - это Hankook Ventus S1 evo2, разработанные в Корее, но изготовленные в Венгрии (5700 рублей). Страну восходящего солнца представляет новая шина Toyo Proxes Sport (5900 рублей), сделанная в Японии и дебютировавшая в этом сезоне на нашем рынке в ограниченном количестве типоразмеров. Еще один «японец», но таиландского происхождения — Dunlop SP Sport FM800 (5400 рублей).

Matador Hectorra 3, она же MP 47, - модель бюджетной марки компании Continental; изготовлена во Франции, продается за 5000 рублей. Прошлогодняя новинка Nordman SZ российской «варки» чуть дешевле: 4900 рублей. Среди бюджетных — полностью отечественный Cordiant Sport 3 за 4700 рублей. Модель далеко не новая, но в этом типоразмере только-только появилась.

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Большой интерес для читателей представляют китайские шины GT Radial SportActive (4500 рублей) и Triangle Sportex TSH11 (4000 рублей). А замыкает список Belshina Artmotion HP из Белоруссии (4000 рублей). Автомобилисты со стажем наверняка помнят, что в советские времена белорусские шины пользовались заслуженной популярностью.

Автомобиль-носитель выбрали под стать участникам теста — Volkswagen Jetta. Построенный на платформе Гольфа седан практически все шинники используют в своих внутренних тестах, поскольку для него характерны четкие реакции, хороший баланс управляемости и взаимосвязи с водителем.

Тесты проводили в конце лета 2016 года. Погода была жаркая, температура воздуха колебалась от 22 до 37 градусов. Место проведения испытаний — средняя полоса России, Поволжье, полигон АВТОВАЗа, расположенный на границе Самарской и Ульяновской областей.

На старт

К испытаниям приступаем, когда устанавливается безветренная погода. Начинаем со сложного заезда, объединяющего в себе несколько последовательных испытаний, - так удается сэкономить время на перестановке колес.

Первый и самый прецизионный тест — оценка сопротивления качению.

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Сначала прогреваем автомобиль и шины, двигаясь со скоростью 120–130 км/ч по спецдорогам полигона. Во время движения эксперты оценивают курсовую устойчивость Джетты на высокой скорости, совершают мягкие перестроения из одной полосы в другую, чтобы понять, как шины влияют на поведение машины. В летнее время десяти километров, или одного полного круга, по скоростному кольцу полигона АВТОВАЗа за глаза хватает, чтобы прогреть шины и все агрегаты тестового автомобиля, оценить его поведение на высокой скорости и выставить предварительные оценки за уровень шума и плавность хода.

Наилучшую управляемость Джетты на высокой скорости обеспечивают шины Pirelli: на них машина идеально держит заданное направление, не требуя корректировки, и демонстрирует очень четкие реакции при малейших поворотах руля. Вместе с тем плотная, налитая тяжестью баранка с отличной информативностью позволяет даже с закрытыми глазами понимать по возрастающему усилию на руле, насколько ты поворачиваешь руль и как сильно автомобиль уходит в сторону. Честно заслуженные девять баллов — такую оценку мы ставим крайне редко!

Самой неуверенной в этом упражнении оказалась Belshina — у Джетты тут же образовался размытый «ноль», стал пустым руль, начались рыскания по дороге. При корректировке направления — задержки в реакциях, большие углы поворота руля и неприятное подруливание задней оси в поворотах — того и гляди сорвется в занос. Обычно такой эффект дают очень мягкие зимние шины.

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Шины прогреты — самое время приступать к замерам расхода топлива , которые мы проводим на двухкилометровом горизонтальном и прямом участке скоростной дороги. Три-четыре двойных «забега» в противоположных направлениях, и у нас появляются первые результаты. Через каждые несколько комплектов шин вновь проверяем те покрышки, которые назначили базовыми, - при изменении температуры воздуха и асфальта на два-три градуса нужно делать заезд на базовых шинах через каждые три зачетные покрышки, а если температура меняется на четыре-пять градусов — через каждые две. Это необходимо для последующей корректировки полученных замеров. А уже в конце дня определяем итоговые результаты путем пересчета полученных с учетом изменений в данных периодических замеров «печки» (то есть в результатах, показанных на базовых шинах).

Экономичнее всех оказались GT Radial, Matador и Nokian — с ними у Джетты расход при городском и загородном лимитах скорости наиболее скромный. Чуть бледнее выглядит Jetta на покрышках Triangle — эта модель конкурирует с ведущей тройкой лишь при 60 км/ч, а на «загородной» скорости уступает 0,1 л/100 км.

Позади всех — Cordiant: он проигрывает лидерам две «десятки» на сотню при загородном лимите скорости, и четыре — при городском. Конечно, разница незначительная, но она есть.